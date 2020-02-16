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      Нові санкції США проти Росії – важливий політичний сигнал, – експерт

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      США запровадили санкції в оборонному секторі / Радіо Свобода

      Введення США нових санкцій проти російських підприємств секторальні. І не носять стратегічного характеру. Для України це політичний сигнал підтримки з боку США.

      Про це 24 каналу розповів ексголова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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      США не проводять заходи з обмеження діяльності таких потужних російських компаній як "Роснефть", "Газпром", "Ростехсервис". Нові санкції – важливий політичний сигнал, частково економічний. Стратегічно це ніяк не вплине на Росію,
      – зазначає Микола Маломуж.

      За словами фахівця, згідно розвідданих та іншої інформації, Росія давно переоєрінтовується на формування своїх закритих циклів в оборонно-промисловому комплексі – приблизно з 2005 року. З іншого боку, переорієнтувалася на інші ринки. Або ж працює через третіх осіб. Тобто санкції США суттєво не вплинуть на ситуацію в оборонно-промисловому комплексі Росії. На його думку, ніхто не піде на серйозний підрив своїх економічних інтересів чи окремих корпорацій – американських, німецьких, французьких.

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      Для України нові санкції США проти Росії - важливий чинник політичної підтримки. Але це також не має практичного значення. Це свідчить, що від Росії вимагають конкретних дій – щодо дотримання норм міжнародного права, виконання мінських угод,
      – розповідає Маломуж.

      Водночас, як вважає експерт, ці санкції не поглиблять протистояння між США і Росією. За словами Маломужа, на сьогодні немає надзвичайно гострого протистояння між Вашингтоном і Москвою. Трамп постійно демонструє подвійну позицію: з одного боку, санкції проти Росії, з іншого – домовлятися з Москвою.

      Головне, підкреслює Микола Маломуж, що великі проєкти, як чуттєві для США і Росії, продовжуються. Тому буде політичний тиск, секторальні санкції, але не системне протистояння. Бо є бажання адміністрації Трампа знизити градус напруження із Росією.

      Що відомо про санкції США проти Росії

      США ввели проти Росії низку санкцій:

      Наразі США ввели санкції проти 3 російських організацій. Обмеження запровадили за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. Під санкції США потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

      Які зарплати у європейців: інфографіка
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини США Новини України Новини політики Війна на Донбасі Дональд Трамп Санкції
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