Новые санкции США против России – важный политический сигнал, – эксперт

Введение США новых санкций против российских предприятий секторальные. И не носят стратегического характера. Для Украины это политический сигнал поддержки со стороны США.

Об этом 24 каналу рассказал экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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США не проводят меры по ограничению деятельности таких крупных российских компаний как "Роснефть", "Газпром", "Ростехсервис". Новые санкции – важный политический сигнал, частично экономический. Стратегически это никак не повлияет на Россию,

– отмечает Николай Маломуж.

По словам специалиста, согласно разведданным и другой информации, Россия давно переориентируется на формирование своих закрытых циклов в оборонно-промышленном комплексе – примерно с 2005 года. С другой стороны, переориентировалась на другие рынки. Или же работает через третьих лиц. То есть санкции США существенно не повлияют на ситуацию в оборонно-промышленном комплексе России. По его мнению, никто не пойдет на серьезный подрыв своих экономических интересов или отдельных корпораций – американских, немецких, французских.

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Для Украины новые санкции США против России – важный фактор политической поддержки. Но это также не имеет практического значения. Это свидетельствует, что от России требуют конкретных действий – по соблюдению норм международного права, выполнению минских соглашений,

– рассказывает Маломуж.

В то же время, как считает эксперт, эти санкции не углубят противостояние между США и Россией. По словам Маломужа, на сегодня нет чрезвычайно острого противостояния между Вашингтоном и Москвой. Трамп постоянно демонстрирует двойственную позицию: с одной стороны, санкции против России, с другой – договариваться с Москвой.

Главное, подчеркивает Николай Маломуж, что большие объекты, как чувствительны для США и России, продолжаются. Поэтому будет политическое давление, секторальные санкции, но не системное противостояние. Потому что есть желание администрации Трампа снизить градус напряженности с Россией.

Что известно о санкциях США против России

США ввели против России ряд санкций:

из-за аннексии Россией Крыма и части Донбасса;

относительно строительства российско-немецкого газопровода "Северный поток-2";

из-за организации и проведения так называемых местных выборов в оккупированном Крыму.

Сейчас США ввели санкции против 3 российских организаций. Ограничения ввели по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Под санкции США попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".