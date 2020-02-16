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      Новые санкции США против России – важный политический сигнал, – эксперт

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      США ввели санкции в оборонном секторе / Радио Свобода

      Введение США новых санкций против российских предприятий секторальные. И не носят стратегического характера. Для Украины это политический сигнал поддержки со стороны США.

      Об этом 24 каналу рассказал экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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      США не проводят меры по ограничению деятельности таких крупных российских компаний как "Роснефть", "Газпром", "Ростехсервис". Новые санкции – важный политический сигнал, частично экономический. Стратегически это никак не повлияет на Россию,
      – отмечает Николай Маломуж.

      По словам специалиста, согласно разведданным и другой информации, Россия давно переориентируется на формирование своих закрытых циклов в оборонно-промышленном комплексе – примерно с 2005 года. С другой стороны, переориентировалась на другие рынки. Или же работает через третьих лиц. То есть санкции США существенно не повлияют на ситуацию в оборонно-промышленном комплексе России. По его мнению, никто не пойдет на серьезный подрыв своих экономических интересов или отдельных корпораций – американских, немецких, французских.

      Внимание: Россия после выборов в ОРДЛО не вернет границу Украины, – международник

      Для Украины новые санкции США против России – важный фактор политической поддержки. Но это также не имеет практического значения. Это свидетельствует, что от России требуют конкретных действий – по соблюдению норм международного права, выполнению минских соглашений,
      – рассказывает Маломуж.

      В то же время, как считает эксперт, эти санкции не углубят противостояние между США и Россией. По словам Маломужа, на сегодня нет чрезвычайно острого противостояния между Вашингтоном и Москвой. Трамп постоянно демонстрирует двойственную позицию: с одной стороны, санкции против России, с другой – договариваться с Москвой.

      Главное, подчеркивает Николай Маломуж, что большие объекты, как чувствительны для США и России, продолжаются. Поэтому будет политическое давление, секторальные санкции, но не системное противостояние. Потому что есть желание администрации Трампа снизить градус напряженности с Россией.

      Что известно о санкциях США против России

      США ввели против России ряд санкций:

      Сейчас США ввели санкции против 3 российских организаций. Ограничения ввели по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Под санкции США попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Санкции
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