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      В России попытаются запретить деятельность Reuters из-за "информационной диверсии"

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      "Роснефть" попытается вытеснить Reuters из России
      "Роснефть" попытается вытеснить Reuters из России / Коллаж 24 канала

      Российская государственная компания "Роснефть" подаст в суд на Reuters, чтобы "прекратить противоправную деятельность" этого информационного агентства на территории РФ. Мол, Reuters постоянно публикует провокационные антироссийские статьи и откровенную ложь.

      Соответствующий пресс-релиз управления информационной политики компании "Роснефть" опубликован на официальном сайте.

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      Объявления о намерении подать в суд – это реакция "Роснефти" на сообщение Reuters о том, что Венесуэла получает деньги за продажу нефти в обход санкций США именно с помощью русской кампании. Россияне назвали эту информацию "откровенной ложью" и выразили целый ряд агрессивных обвинений в сторону СМИ.

      По мнению "Роснефти", Reuters:

      – прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации.
      – систематически создает и распространяет дезинформацию.
      – легализирует слухи в интересах заказчиков.
      – придумывает информационные поводы с целью нанесения вреда российской экономике, компаниям и государству.

      В конце концов, публикации Reuters назвали "информационными диверсиями".

      Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации,
      – прямо написали представители "Роснефти".

      О чем говорится в резонансном материале Reuters?По данным журналистов, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты – от 30 до 90 дней, но это не важно, потому что российская государственная компания "Роснефть" перечисляет деньги немедленно. И это при том, что международные санкции в отношении Венесуэлы прямо запрещают подобного рода деятельность.

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      Теги: Новости России Медиа Венесуэла СМИ
      Источник: 24 канал
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