Латинская и особенно Южная Америка все еще очень важны для США. И у президента Джо Байдена будет шанс доказать это на новой должности. К тому же, он уже имеет нужный региональный опыт.

Джо Байдену придется исправлять ошибки, которые наделал Дональд Трамп за четыре года у власти. Одна из них – пренебрежение интересами Латинской Америки. Через четыре года появился исторический шанс это сделать. О политике Байдена южнее США – в материале 24 канала.

Регион тогда и сейчас



Джо Байден – не новичок в латиноамериканской политике / Фото The Atlantic

За восемь лет в качестве вице-президента Барака Обамы Джо Байден служил его главным эмиссаром в Латинской Америке и Карибах. Он совершил по меньшей мере 16 поездок в регион и уговорил Конгресс США принять исторический пакет помощи на 750 млн долларов.

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Последняя – в декабре 2016 года, чтобы поздравить тогдашнего президента Хуана Мануэля Сантоса с достижением мирного соглашения с коммунистической группировкой ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии – 24). Тогда в Картахене, Байден был оптимистичен относительно будущего региона, пишет издание Foreign Affairs.

Понимание (как оказалось, временное) с Кубой официально закончило Холодную войну в Америке и выбило баланс из-под ног устаревшего кубинского режима. Даже в Центральной Америке, источнике миграции с 2014 года, Байден сумел согласовать стратегию борьбы с бедностью, агрессией и провальными институтами – всем, что заставляло людей бежать.

Но уже тогда были признаки шторма на горизонте: экономики Латинской Америки стагнировали. Удовлетворение демократией уменьшалось: Мексика, Гватемала, Сальвадор, Колумбия, Боливия считаются лишь "частично демократическими". Даже историческая договоренность с ФАРК вызвала поляризацию. Возобновился и усилился наркотрафик на пару с мощными коррупционными скандалами.



Трамп уйдет, но его последователи в регионе пока останутся / коллаж The Brazilian Report

Избрание Дональда Трампа означало новые вызовы и проблемы и теперь политически стало возможно почти все. На волне его победы в Бразилии и Мексике выиграли популисты-националисты Жаир Болсонару и Андрес Мануэль Лопес Обрадор. 2019 год принес мощные протесты даже в до того стабильных Чили, а затем ударила пандемия.

Коронавирус нанес серьезный удар по странам. Сейчас регион на пути к еще более глубокому сокращению экономики, чем где-либо за пределами еврозоны. Увеличиваются безработица и голод.

Двадцать лет борьбы с бедностью могут быть потеряны. А после пандемии могут прийти народный гнев, политический хаос и уменьшение демократии (по данным Latinobarometro, менее половины местных считает демократию лучшей формой правления).

Регион политически разделен, втянут в борьбу друг с другом, сконцентрирован на своем внутреннем мире и на кризисе раз в столетие. В Бразилии новые кандидаты в президенты уже изучают стратегию Байдена, чтобы свергнуть "своего Трампа".

Между тем, Белый Дом сажал детей в клетки, разделял их с семьями, возвращал в лагеря на севере Мексики, задерживал в США больше мигрантов чем раньше. Для Центральной Америки помощь сократили, одновременно заставляя страны региона принимать беженцев обратно (даже понимая, что им там не будет безопасно – 24). Согласно документам суда, родителей 545 детей не могут найти до сих пор.

Чиновники смотрели в другую сторону, когда там творились взятки и нарушения прав человека, пока автократы (Болсонару, Обрадор, Букеле и другие – 24) усиливали власть. Другие поняли, что данные ранее обещания можно не выполнять. Гватемала, создавшая международную экспертную группу по противодействию взяточничеству, закрыла ее в 2018 без международной реакции.

Байден и Латинская Америка: время для новых контактов

Байден зайдет в Овальный офис с лучшим знанием региона чем кто-либо из его предшественников. Но столкнется не только с описанными выше трудностями, но и с последствиями правления Дональда Трампа. Он уделял странам к югу от США спорадическое, пренебрежительное и основанное на избирательной политике внимание. Поэтому многие восприняли выигрыш демократов как облегчение.

Администрация Байдена должна "ожидать неожиданного": роста миграции, стихийных бедствий (как два урагана 4-5 категории, которые упали на страны Центральной Америки в 2020 году – 24), конституционных кризисов. Одновременно, можно создать новое видение Южного Полушария, которое возвышает и признает стратегическую важность Лат. Америки и Карибов. Если получится пересоздать многопартийную систему, это будет успехом.

Главные противники Впрочем, не все будут рады приходу нового президента в США. Некоторые правительства оценили невмешательство Трампа в вопросы экологии и верховенства права. Бразилия и Мексика ожидаемо тянули с признанием Байдена – они многим обязаны Трампу.

Байден же будет продвигать распространение демократии, защита от изменения климата (он назвал эту угрозу "экзистенциальной" и пригрозил Бразилии санкциями), нетерпимость к коррупции. Многие из лидеров региона такую повестку дня не поддерживают. Поэтому придется договариваться с наиболее одиозными местными диктаторами.

Из самых известных обещаний – инвестировать 4 млрд долларов США, чтобы побороть основные причины миграции. Но пока надо сделать все, чтобы не допустить перегрузки таможенной системы страны.



Венесуэла станет одним из главных вызовов для Байдена в Южной Америке / Фото CFR

Другой крупный кризис до сих пор тлеет в Венесуэле. Безответственное правление Николаса Мадуро привело к инфляции, бедности, голоду, изоляции и санкциям. В стране царит чрезвычайная гуманитарная ситуация, которая привела к крупнейшему в Латинской Америке потоку беженцев. После начала пандемии еще 40 млн человек в регионе попали в нищету.

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Трамп называл Мадуро диктатором, но угроза применить силу и экономическое подавление не привели к смене власти в Каракасе. Также провалилась идея Джона Болтона о "Тройке тирании", где надо сменить режим: Куба, Никарагуа и Венесуэла. Команда Байдена заявила, что снова будет искать общий язык с Гаваной и кое-что, введенное Трампом, отменит. Но в его кампании это не было отражено (из-за этого, возможно, демократы проиграли Флориду, где живет много кубинцев – 24).

Байдену нужна стратегия-микс из подхода Трампа, санкций и эффективной дипломатии в координации с местными союзниками и партнерами. США нужно долгосрочное видение, чтобы восстановить свое лидерство. Киберзащита, незаконная рыбалка, незаконная вырубка лесов, климатические беженцы – все может стать основой для сотрудничества. Осенью 2021 года хороший шанс улучшить отношения будет на Саммите Америк в США.

Опросы пока положительные: 3 из 4 американцев ценят иммиграцию и торговлю. Расширение цепочек поставок и развитие соседних экономик – к лучшему и для американских компаний, пишет Bloomberg.

Трудности все еще впереди

Первая геополитическая проблема, с которой столкнется Байден в Латинской Америке – рост роли Китая. Еще Трамп указывал на это и призывал не вести никаких дел с Китаем. Но сообщение не достигло своей цели. Пекин продолжает контролировать значительные участки богатого ресурсами региона, пишет Reuters. Выход из ТТП (Транстихоокеанское партнерство – 24) создало вакуум, который Китай и заполнил.

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Китай – главный экономический партнер для Бразилии, Чили, Перу, Уругвая и других стран, так сложилось с 2018 года. Уже через 12 месяцев, оборот с государствами к югу от Мексики составил 223 млрд долларов США (в противовес 198 млрд американского оборота). А если включить в уравнение и Мексику, отставание станет еще более ощутимым.

Крупнейшие любители Китая В Аргентине Китай серьезно опережает США в вопросе торговли. В правительстве просто объяснили секрет успеха: Пекин интересуется Аргентиной значительно больше чем Соединенные Штаты. Результат – китайская вакцина, маски, ИВЛ и другие нужности для борьбы с COVID-19. Параллельно – расширенный валютный обмен, космическое сотрудничество и даже – курсы китайских военных исследований в аргентинских колледжах. Буэнос-Айрес может присоединиться к главному проекту Си Цзиньпина "Один пояс один путь".

Штаты остались далеко позади относительно влияния на Южную Америку. Китайцы копают медь в Андах, выращивают зерно в Аргентине и мясо в Бразилии, выдают кредиты под низкие проценты, занимаются инвестициями.

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На китайские деньги строят шоссе, фермы, энергетические проекты, порты и железную дорогу. Миллиарды от КНР спасли многие бедные страны-должники, поэтому заменить Китай будет сложно. Пандемия COVID-19 только усилила потребность. Эквадор, например, получил заем в 2,4 млрд долларов от частного China Exim Bank и таких примеров будет больше.

Развертывание американских инициатив многие назвали "слишком мало, слишком поздно". К тому же, почти невозможно для новой команды демократов начать там, где закончил Обама.