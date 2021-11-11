За словами Ауштрявічюса, Євросоюз не повинен іти на поступки Білорусі. Саме тому депутат закликає до посилення санкцій.

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Відключення від банківської системи

Напередодні введення 5 пакету санкцій Пятрас Ауштрявічюс закликав відключити Білорусь від міжнародної банківської системи. Цей крок депутат Європарламенту вважає болючим, однак у першу чергу він буде таким для режиму Лукашенка.

Потрібно посилювати санкції – відкинути Лукашенка від західних фінансових джерел і SWIFT має припинити свою діяльність на території Білорусі. Знаю, буде боляче, але буде боляче в першу чергу режиму. Ми маємо триматися такої лінії, інакше ми програємо,

– заявив Ауштрявічюс.

Ситуацію з мігрантами у Білорусі політик назвав "гібридною атакою" режиму Лукашенка. За словами Ауштрявічюса, білоруський диктатор перейшов до радикальних дій через складну економічну ситуацію всередині держави.

Також депутат Європарламенту заявив, що ЄС повинен допомогти мігрантам, яких Білорусь використовує у своїх цілях, адже наближається зима.

Що таке SWIFT

SWIFT – міжнародна банківська система, яку використовують для передачі інформації та здійснення платежів. Учасниками ситеми є понад 10 000 банків з понад 210 країн світу. Серед найвідоміших випадків від'єднання від SWIFT – відключення Ірану.

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