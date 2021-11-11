По словам Ауштрявичюса, Евросоюз не должен идти на уступки Беларуси. Именно поэтому депутат призывает к ужесточению санкций.

Обратите внимание Монастырский срочно вылетел на Волынь из-за мигрантов в Беларуси

Отключение от банковской системы

Накануне введения 5 пакета санкций Пятрас Ауштрявичюс призвал отключить Беларусь от международной банковской системы. Этот шаг депутат Европарламента считает болезненным, однако в первую очередь он будет таким для режима Лукашенко.

Нужно ужесточать санкции – отбросить Лукашенко от западных финансовых источников, и SWIFT должен прекратить свою деятельность на территории Беларуси. Знаю, будет больно, но будет больно в первую очередь режиму. Мы должны держаться такой линии, иначе мы проиграем,

– заявил Ауштрявичюс.

Ситуацию с мигрантами в Беларуси политик назвал "гибридной атакой" режима Лукашенко. По словам Ауштрявичюса, белорусский диктатор перешел к радикальным действиям из-за сложной экономической ситуации внутри государства.

Также депутат Европарламента заявил, что ЕС должен помочь мигрантам, которых Беларусь использует в своих целях, ведь приближается зима.

Ситуация с мигрантами в Беларуси: последние новости