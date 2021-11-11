По словам Ауштрявичюса, Евросоюз не должен идти на уступки Беларуси. Именно поэтому депутат призывает к ужесточению санкций.
Обратите внимание Монастырский срочно вылетел на Волынь из-за мигрантов в Беларуси
Отключение от банковской системы
Накануне введения 5 пакета санкций Пятрас Ауштрявичюс призвал отключить Беларусь от международной банковской системы. Этот шаг депутат Европарламента считает болезненным, однако в первую очередь он будет таким для режима Лукашенко.
Нужно ужесточать санкции – отбросить Лукашенко от западных финансовых источников, и SWIFT должен прекратить свою деятельность на территории Беларуси. Знаю, будет больно, но будет больно в первую очередь режиму. Мы должны держаться такой линии, иначе мы проиграем,
– заявил Ауштрявичюс.
Ситуацию с мигрантами в Беларуси политик назвал "гибридной атакой" режима Лукашенко. По словам Ауштрявичюса, белорусский диктатор перешел к радикальным действиям из-за сложной экономической ситуации внутри государства.
Также депутат Европарламента заявил, что ЕС должен помочь мигрантам, которых Беларусь использует в своих целях, ведь приближается зима.
Ситуация с мигрантами в Беларуси: последние новости
- Из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Она призвала главу Кремля повлиять на режим Лукашенко.
- После закрытия пропускного пункта "Кузница" на другом пункте "Бобровники" образовалась очередь из грузовиков. Ее длина достигла 25 километров.
- На заседании СНБО 10 ноября обсудили ситуацию в Беларуси. В то же время МВД приняло решение усилить охрану государственной границы. К этому привлекут полицию и Нацгвардию.