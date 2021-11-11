Лукашенко заявив, що Білорусь "обігріває Європу". Він обурився, що Європа погрожує закрити кордон через мігрантів.

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"Вони нам ще й погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити", – сказав Лукашенко.

Водночас він додав, що закриття кордону – це їхня справа. Мовляв, якщо хочуть – хай закривають.

Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, неперетравні та неприйнятні для нас, ми повинні відповідати,

– заявив Лукашенко.

Додав, що про те, як відповідатиме Білорусь, домовлялися пів року тому.

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