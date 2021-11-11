Лукашенко заявив, що Білорусь "обігріває Європу". Він обурився, що Європа погрожує закрити кордон через мігрантів.
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"Вони нам ще й погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити", – сказав Лукашенко.
Водночас він додав, що закриття кордону – це їхня справа. Мовляв, якщо хочуть – хай закривають.
Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, неперетравні та неприйнятні для нас, ми повинні відповідати,
– заявив Лукашенко.
Додав, що про те, як відповідатиме Білорусь, домовлялися пів року тому.
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Ситуація з мігрантами з Білорусі: що відомо
- Ще 8 листопада на білорусько-польському кордоні загострилась ситуація. Колона мігрантів з Білорусі намагалась прорватись через кордон. Деяким таки вдалося втекти втекти, але пізніше усіх цих людей затримали.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію "тихою помстою Лукашенка" та визнав такі дії тероризмом.
- Згодом поляки показали відео, на якому видно, як білоруські силовики відштовхують людей, які намагаються повернутися назад.
- У Радбезі ООН через кризову ситуацію скликали 11 листопада екстрене засідання.