Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав санкції щодо білоруських підприємств бандитськими і поставив завдання уряду симетрично відповісти на них.

Таке розпорядження Лукашенко дав під час зустрічі з віцепрем'єром Юрієм Назаровим і міністром промисловості Петром Пархомчіком в Мінську. Про це повідомляє БелТА.

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Лукашенко зазначив, що в Білорусі працюють кілька тисяч іноземних підприємств – від малих до великих.

Вони (країни, які ввели санкції – 24 канал) повинні розуміти. У нас добре з ними – добре цим підприємствам, якщо вони зробили кроки в неправильному напрямку і починають нас нахиляти – ми повинні симетрично відповісти,

– сказав він.

Також самопроголошений лідер додав, що влада Білорусі повинна дізнатися, які країни ввели санкції проти їхніх підприємств і відповідним чином відреагувати.

"Не треба боятися, треба вже їм показувати зуби. Але, тим не менш, свої підприємства, типу МЗКТ," Амкодор ", ще там одне-два, ми повинні їх підтримати", – заявив президент.

Які підприємства потрапили під санкції

Під санкції США потрапили найбільші підприємства концерну "Білнафтохім":

"Полоцьк-Скловолокно",

"Нафтан",

"Гродно Азот",

"Белшина",

"Гродно Хімволокно",

"Білоруський нафтовий торговий дім",

"Лакокраска".

Що передувало введенню санкцій проти Білорусі

Країни Євросоюзу ввели санкції проти низки білоруських чиновників через придушення акцій протесту, які почалися після виборів президента Білорусі в серпні. На них, за офіційними даними, переміг Лукашенко, який набрав 80,1% голосів. Однак люди переконані, що вибори були сфальсифіковані, а перемогу реально здобула опозиціонерка Світлана Тихановська. Акції протесту в Білорусі тривають досі.

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Хто і коли вводив санкції проти білоруських підприємств