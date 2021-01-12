Лукашенко про санкції Євросоюзу щодо Білорусі: Ми повинні симетрично відповісти
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав санкції щодо білоруських підприємств бандитськими і поставив завдання уряду симетрично відповісти на них.
Таке розпорядження Лукашенко дав під час зустрічі з віцепрем'єром Юрієм Назаровим і міністром промисловості Петром Пархомчіком в Мінську. Про це повідомляє БелТА.
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Лукашенко зазначив, що в Білорусі працюють кілька тисяч іноземних підприємств – від малих до великих.
Вони (країни, які ввели санкції – 24 канал) повинні розуміти. У нас добре з ними – добре цим підприємствам, якщо вони зробили кроки в неправильному напрямку і починають нас нахиляти – ми повинні симетрично відповісти,
– сказав він.
Також самопроголошений лідер додав, що влада Білорусі повинна дізнатися, які країни ввели санкції проти їхніх підприємств і відповідним чином відреагувати.
"Не треба боятися, треба вже їм показувати зуби. Але, тим не менш, свої підприємства, типу МЗКТ," Амкодор ", ще там одне-два, ми повинні їх підтримати", – заявив президент.
Які підприємства потрапили під санкції
Під санкції США потрапили найбільші підприємства концерну "Білнафтохім":
- "Полоцьк-Скловолокно",
- "Нафтан",
- "Гродно Азот",
- "Белшина",
- "Гродно Хімволокно",
- "Білоруський нафтовий торговий дім",
- "Лакокраска".
Що передувало введенню санкцій проти Білорусі
Країни Євросоюзу ввели санкції проти низки білоруських чиновників через придушення акцій протесту, які почалися після виборів президента Білорусі в серпні. На них, за офіційними даними, переміг Лукашенко, який набрав 80,1% голосів. Однак люди переконані, що вибори були сфальсифіковані, а перемогу реально здобула опозиціонерка Світлана Тихановська. Акції протесту в Білорусі тривають досі.
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Хто і коли вводив санкції проти білоруських підприємств
- 2 жовтня через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента Білорусі Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників.
- Вже через 10 днів Європейський Союз офіційно ввів персональні санкції проти самого Олександра Лукашенка.
- 17 грудня ЄС ввів третій пакет санкцій проти Білорусі, обмежувальні заходи торкнулися 29 людей і 7 організацій.
- Євросоюз заявляв, що і надалі розширюватиме санкції, якщо ситуація в республіці не зміниться на краще.
- Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС.
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