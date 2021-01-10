Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що західні санкції проти Мінська насправді спрямовані проти Росії. Цей "хрестовий похід" західні країни почали, вважає Лукашенко, аби наблизитись до Росії.

Лукашенко порадив росіянам не розслаблятись

Наступною країною після Білорусі, за яку "візьметься" Захід, буде саме Росія. Про це Лукашенко розповів одному з російських телеканалів, інформує 24 канал.

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Тому майте на увазі – наступні будете ви. Тому не розслабляйтесь,

– порадив росіянам самопроголошений білоруський президент.

Лукашенко каже, що в складній ситуації допоміг Китай

Лукашенко, проте, наголосив, що не вважає, що у Білорусі нема підтримки на сьогодні. Так у час введення санкцій Мінську допоміг Китай. Також політик зауважив, що дороги на його батьківщині побудовані на гроші ЄС.

Чому ми не маємо мати з ними відносин? Росія таких кредитів нам не дасть,

– зазначив Лукашенко.

Цікаво! У цьому ж інтерв'ю Лукашенко назвав Володимира Путіна своїм єдиним другом і наголосив, що господар Кремля грає з ним в одній команді, як у спорті, так і в політиці. Щодо українського президента Володимира Зеленського, то Лукашенко начебто "зла на нього не тримає" і готовий до відновлення відносин з офіційним Києвом.