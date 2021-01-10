Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв себе з білкою в колесі та пояснив, чому досі не втомився від роботи. Водночас він вже звик до того, що його жартома називають "бацькою".

Про це Лукашенко розповів в інтерв’ю пропагандистам з телеканалу "Россия 1", пише 24 канал. Зауважимо, що інтерв’ю Лукашенко давав не сам, а разом із сином.

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Людина звикає до всього. Президент – це білка в колесі. Зупинитися неможливо. Ось колесо крутиться, а ти біжиш, біжиш, біжиш. Напевно, поки, як в народі кажуть, не скопитишся, не впадеш. Тому звикаєш, і такого відчуття, що ось – ах, втомився, все, не хочу, йду і так далі немає. Може, це і так, якби ти думав про це. Але про це не думаєш

– сказав він.

Лукашенко додав, що у президента немає ані початку, ані закінчення робочого дня. Мовляв, у "гострі періоди" часом доводиться працювати й упродовж усієї доби. Втім, за словами Лукашенка, "гострих періодів у президентському житті не так багато".

Зверніть увагу! У Білорусі тривають протести проти сфальсифікованих президентських виборів. Люди не визнають Лукашенка законним президентом країни.

Про "бацьку"

Лукашенко також розповів, що звик до того, що його називають "бацькою" (з білоруської – батько, 24 канал).

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"Ну, я і є батько. Подобається чи не подобається, "бацька" і "бацька". Я звик до цього", – сказав він.