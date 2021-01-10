Лукашенко назвав Путіна своїм єдиним другом
Олександр Лукашенко заявив, що Володимир Путін є його єдиним другом. За його словами, він грає з ним в одній команді як у спорті, так і в політиці.
Окрім цього, самопроголошений президент Білорусі вважає главу Кремля другом всього білоруського народу. Таку думку він озвучив в інтерв'ю на одному з російських пропагандистських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Цікаво На вихід у Новому році: з ким світ та Україна попрощаються у 2021 році
"Так, я його вважаю своїм другом, і в цьому році (2020 – 24 канал) він підтвердив, що є не тільки моїм другом, а й другом білоруського народу. Щиро", – заявив Лукашенко.
На запитання журналістки, чи є в нього інші друзі, самопроголошений президент Білорусі відповів, що багато разів над цим замислювався, однак: "Роблю висновок, що, напевно, немає".
Він також додав, що в нього багато противників, які з часом можуть стати ворогами.
Зв'язок Лукашенка з Путіним: що відомо
- Раніше у ЗМІ неодноразово підіймалось питання про приєднання Білорусі до Росії. Видання Bloomberg писало, що Володимир Путін планував зберегти владу за допомогою "плана А" – створення "Союзної держави" з Білоруссю.
- На фоні масштабних протестів, які тривають ще з серпня після президентських виборів, Білорусь і Росія домовилися про співпрацю в сфері охорони громадського порядку.
- Олександр Лукашенко не приховував своїх дружніх стосунків з Володимиром Путіним. Раніше він називав його "рідним братом" і говорив, що готовий з ним "стояти спиною до спини і відстрілюватися".
Поділитися новиною