Олександр Лукашенко заявив, що Володимир Путін є його єдиним другом. За його словами, він грає з ним в одній команді як у спорті, так і в політиці.

Окрім цього, самопроголошений президент Білорусі вважає главу Кремля другом всього білоруського народу. Таку думку він озвучив в інтерв'ю на одному з російських пропагандистських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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"Так, я його вважаю своїм другом, і в цьому році (2020 – 24 канал) він підтвердив, що є не тільки моїм другом, а й другом білоруського народу. Щиро", – заявив Лукашенко.

На запитання журналістки, чи є в нього інші друзі, самопроголошений президент Білорусі відповів, що багато разів над цим замислювався, однак: "Роблю висновок, що, напевно, немає".

Він також додав, що в нього багато противників, які з часом можуть стати ворогами.

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