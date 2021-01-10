Лукашенко назвал Путина своим единственным другом
Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин является его единственным другом. По его словам, он играет с ним в одной команде как в спорте, так и в политике.
Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси считает главу Кремля другом всего белорусского народа. Такое мнение он озвучил в интервью на одном из российских пропагандистских телеканалов, сообщает 24 канал.
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"Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 – 24 канал) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", – заявил Лукашенко.
На вопрос журналистки, есть ли у него другие друзья, самопровозглашенный президент Беларуси ответил, что много раз над этим задумывался, однако: "Делаю вывод, что, наверное, нет".
Он также добавил, что у него много противников, которые со временем могут стать врагами.
Связь Лукашенко с Путиным: что известно
- Ранее в СМИ неоднократно поднимался вопрос о присоединении Беларуси к России. Издание Bloomberg писало, что Владимир Путин планировал сохранить власть с помощью "плана А" – создания "Союзного государства" с Беларусью.
- На фоне масштабных протестов, которые продолжаются еще с августа после президентских выборов, Беларусь и Россия договорились о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка.
- Александр Лукашенко не скрывал своих дружеских отношений с Владимиром Путиным. Раньше он называл его "родным братом" и говорил, что готов с ним "стоять спиной к спине и отстреливаться".
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