Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил себя с белкой в колесе и объяснил, почему до сих пор не устал от работы. В то же время он уже привык к тому, что его в шутку называют "Бацькой".

Об этом Лукашенко рассказал в интервью пропагандистам с телеканала "Россия 1", пишет 24 канал. Заметим, что интервью Лукашенко давал не сам, а вместе с сыном.

Между тем Лукашенко назвал Путина своим единственным другом

Человек привыкает ко всему. Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо крутится, а ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот – ах, устал, все, не хочу, иду и так далее нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь

- сказал он.

Лукашенко добавил, что у президента нет ни начала, ни окончания рабочего дня. Мол, в "острые периоды" порой приходится работать и на протяжении всех суток. Впрочем, по словам Лукашенко, "острых периодов в президентской жизни не так много".

Обратите внимание! В Беларуси продолжаются протесты против сфальсифицированных президентских выборов. Люди не признают Лукашенко законным президентом страны.

О "бацьке"

Лукашенко также рассказал, что привык к тому, что его называют "бацькой" (с белорусского – отец, 24 канал).

Смотрите также Очень плохой пациент: сын Лукашенко рассказал, как вместе с отцом болел COVID-19

"Ну, я и есть отец. Нравится или не нравится, "бацька" и "бацька". Я привык к этому", – сказал он.