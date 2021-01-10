Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко болел коронавирусом еще летом прошлого года. Оказывается, что вместе с ним с недугом слегли и сын Николай, и их личный врач.

Лукашенко-старший рассказал, что почувствовал на себе "сильный удар" последствий COVID-19. В частности, он плохо себя чувствовал во время своего послания к народу 4 августа. Об этом он рассказал в интервью пропагандистам с телеканала "Россия 1", пишет 24 канал. К слову интервью давал и Лукашенко-отец, и Лукашенко-сын.

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Так, 16-летний сын самопровозглашенного президента Беларуси Николай Лукашенко назвал отца "очень плохим пациентом".

Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры, не из прекрасного далека, а, можно сказать, из соседней палаты – что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжение методов лечения просто в геометрической прогрессии,

– рассказал он.

Заметим, что Лукашенко в начале пандемии COVID-19 советовал белорусам лечиться от инфекции трактором, водкой, спортом и сметанным маслом. Серьезного восприятия угрозы коронавируса у него не было.

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Правда, осенью ситуация несколько изменилась. Власти Беларуси закрывала границы из-за угрозы распространения коронавируса в стране.