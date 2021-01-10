Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко хворів на коронавірус ще влітку минулого року. Виявляється, що разом із ним з недугом злягли і син Микола, і їх особистий лікар.

Лукашенко-старший розповів, що відчув на собі "сильний удар" наслідків COVID-19. Зокрема, він погано почувався під час свого послання до народу 4 серпня. Про це він розповів в інтерв’ю пропагандистам з телеканалу "Россия 1", пише 24 канал. До слова інтерв’ю давав і Лукашенко-батько, і Лукашенко-син.

Пригадайте Президент Білорусі Лукашенко перехворів коронавірусом

Так, 16-річний син самопроголошеного президента Білорусі Микола Лукашенко назвав батька "дуже поганим пацієнтом".

Він не робить те, що необхідно робити. Коли говориш, що необхідно це робити, приводиш факти, конкретні приклади, не з прекрасного далекого, а, можна сказати, з сусідньої палати – що буде, якщо не робити. Від цього тільки посилюється його відторгнення від методів лікування просто в геометричній прогресії,

– розповів він.

Зауважимо, що Лукашенко на початку пандемії COVID-19 радив білорусам лікуватися від інфекції трактором, горілкою, спортом і сметанним маслом. Серйозного сприйняття загрози коронавірусу в нього не було.

Дивіться також Лукашенко вперше з’явився на публіці у респіраторі та пожартував про страйк: фото та відео

Щоправда, восени ситуація трохи змінилася. Влада Білорусі закривала кордони через загрозу поширення коронавірусу у країні.