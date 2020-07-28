Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус. При цьому білоруський лідер стверджує, що хвороба в нього пройшла безсимптомно.

Про свою хворобу Олександр Лукашенко заявив під час відвідування військової частини внутрішніх військ МВС, повідомляє видання "БелТА".

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Я перепрошую за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Втім найдивовижніше, що ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий висновок вчора зробили лікарі. Безсимптомно,

– розповів президент Білорусі.

При цьому він заявив, що близько 97% громадян Білорусі переносять коронавірус безсимптомно. Олександр Лукашенко похвалився, що в такий спосіб він "вперше потрапив у золотий фонд Білорусі".

Що цікаво, Лукашенко останнім часом постійно бував на публіці, брав участь у різних масових заходах, зокрема релігійних, Республіканському балі тощо. Відтак білоруський президент, сам того не підозрюючи, міг заразити багатьох інших людей.

Крім того, Білорусь потрапила під критику Всесвітньої організації охорони здоров'я через відмову від будь-яких карантинних обмежень.