Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. При этом белорусский лидер утверждает, что болезнь у него прошла бессимптомно.

О своей болезни Александр Лукашенко заявил во время посещения воинской части внутренних войск МВД, сообщает издание "БелТА".

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Я извиняюсь за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Впрочем самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение вчера сделали врачи. Бессимптомно,

– рассказал президент Беларуси.

При этом он заявил, что около 97% граждан Беларуси переносят коронавирус бессимптомно. Александр Лукашенко похвастался, что таким образом он "впервые попал в золотой фонд Беларуси".

Что интересно, Лукашенко в последнее время постоянно бывал на публике, принимал участие в различных массовых мероприятиях, в том числе религиозных, Республиканском бале и тому подобное. Поэтому белорусский президент, сам того не подозревая, мог заразить многих других людей.

Кроме того, Беларусь попала под критику Всемирной организации здравоохранения за отказ от любых карантинніх ограничений.