Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что западные санкции против Минска на самом деле направлены против России. Этот "крестовый поход" западные страны начали, считает Лукашенко, чтобы приблизиться к России.

Лукашенко посоветовал россиянам не расслабляться

Следующей страной после Беларуси, за которую "возьмется" Запад, будет именно Россия. Об этом Лукашенко рассказал одному из российских телеканалов, передает 24 канал.

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Поэтому имейте в виду – следующие будете вы. Поэтому не расслабляйтесь,

– посоветовал россиянам самопровозглашенный белорусский президент.

Лукашенко говорит, что в сложной ситуации помог Китай

Лукашенко, однако, отметил, что не считает, что в Беларуси нет поддержки на сегодня. Да, во время введения санкций Минску помог Китай. Также политик отметил, что дороги на его родине построены на деньги ЕС.

Почему мы не иметь с ними отношений? Россия таких кредитов нам не даст,

– отметил Лукашенко.

Интересно! В этом же интервью Лукашенко назвал Владимира Путина своим единственным другом и отметил, что хозяин Кремля играет с ним в одной команде, как в спорте, так и в политике. Касательно украинского президента Владимира Зеленского, то Лукашенко вроде "зла на него не держит" и готов к возобновлению отношений с официальным Киевом.