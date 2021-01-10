Следующие будете вы, – Лукашенко предупредил россиян о "крестовом походе" Запада
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что западные санкции против Минска на самом деле направлены против России. Этот "крестовый поход" западные страны начали, считает Лукашенко, чтобы приблизиться к России.
Лукашенко посоветовал россиянам не расслабляться
Следующей страной после Беларуси, за которую "возьмется" Запад, будет именно Россия. Об этом Лукашенко рассказал одному из российских телеканалов, передает 24 канал.
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Поэтому имейте в виду – следующие будете вы. Поэтому не расслабляйтесь,
– посоветовал россиянам самопровозглашенный белорусский президент.
Лукашенко говорит, что в сложной ситуации помог Китай
Лукашенко, однако, отметил, что не считает, что в Беларуси нет поддержки на сегодня. Да, во время введения санкций Минску помог Китай. Также политик отметил, что дороги на его родине построены на деньги ЕС.
Почему мы не иметь с ними отношений? Россия таких кредитов нам не даст,
– отметил Лукашенко.
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