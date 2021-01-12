Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал санкции в отношении белорусских предприятий бандитскими и поставил задачу правительству симметрично ответить на них.

Такое распоряжение Лукашенко дал во время встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком в Минске. Об этом сообщает БелТА.

Читайте также Лукашенко сказал, чем займется после президентства

Лукашенко отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий – от малых до больших.

Они (страны, которые ввели санкции – 24 канал) должны понимать. У нас хорошо с ними – хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас нагибать – мы должны симметрично ответить,

– сказал он.

Также самопровозглашенный лидер добавил, что власти Беларуси должны узнать, какие страны ввели санкции против их предприятий и соответствующим образом отреагировать.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать", – заявил президент.

Какие предприятия попали под санкции

Под санкции США попали крупнейшие предприятия концерна "Белнефтехим":

"Полоцк-Стекловолокно",

"Нафтан",

"Гродно Азот",

"Белшина",

"Гродно Химволокно",

"Белорусский нефтяной торговый дом",

"Лакокраска".

Что предшествовало введению санкций против Беларуси

Страны Евросоюза ввели санкции против ряда белорусских чиновников из-за подавления акций протеста, которые начались после выборов президента Беларуси в августе. На них, по официальным данным, победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Однако люди убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а победу реально одержала оппозиционерка Светлана Тихановская. Акции протеста в Беларуси продолжаются до сих пор.

К теме Следующими будете вы, – Лукашенко предупредил россиян о "крестовом походе" Запада

Кто и когда вводил санкции против белорусских предприятий