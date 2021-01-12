Лукашенко о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: мы должны симметрично ответить
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал санкции в отношении белорусских предприятий бандитскими и поставил задачу правительству симметрично ответить на них.
Такое распоряжение Лукашенко дал во время встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком в Минске. Об этом сообщает БелТА.
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Лукашенко отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий – от малых до больших.
Они (страны, которые ввели санкции – 24 канал) должны понимать. У нас хорошо с ними – хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас нагибать – мы должны симметрично ответить,
– сказал он.
Также самопровозглашенный лидер добавил, что власти Беларуси должны узнать, какие страны ввели санкции против их предприятий и соответствующим образом отреагировать.
"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать", – заявил президент.
Какие предприятия попали под санкции
Под санкции США попали крупнейшие предприятия концерна "Белнефтехим":
- "Полоцк-Стекловолокно",
- "Нафтан",
- "Гродно Азот",
- "Белшина",
- "Гродно Химволокно",
- "Белорусский нефтяной торговый дом",
- "Лакокраска".
Что предшествовало введению санкций против Беларуси
Страны Евросоюза ввели санкции против ряда белорусских чиновников из-за подавления акций протеста, которые начались после выборов президента Беларуси в августе. На них, по официальным данным, победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Однако люди убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а победу реально одержала оппозиционерка Светлана Тихановская. Акции протеста в Беларуси продолжаются до сих пор.
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Кто и когда вводил санкции против белорусских предприятий
- 2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников.
- Уже через 10 дней Европейский союз официально ввел персональные санкции против самого Александра Лукашенко.
- 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и 7 организаций.
- Евросоюз заявлял, что и в дальнейшем будет расширять санкции, если ситуация в республике не изменится к лучшему.
- Украина рассмотрит возможность санкций против Лукашенко после завершения процедуры в ЕС.
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