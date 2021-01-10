Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спокійно ставиться до складання своїх обов'язків. Після того, як покине посаду президента, хоче просто відпочити.

Лукашенко зізнався, що раніше його хвилювала думка, що йому доведеться йти з посади глави держави. Однак зараз все змінилось. Таку думку він озвучив в інтерв'ю на одному з російських пропагандистських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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"Я вже не так гостро сприймаю те, що колись доведеться закінчувати. Раніше це гостро сприймав, а зараз – ні", – заявив Олександр Лукашенко.

Окрім цього, він навіть наголосив, що готовий допомагати за потреби.

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Лукашенко розповів, що не планує писати мемуари. Однак, за його словами, "дуже багато цікавого можна було б написати".

"Напевно, я не для цього, щоб писати мемуари, хоча дуже багато цікавого можна було б написати. Я буду, мабуть, відпочивати", – додав він.