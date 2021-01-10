Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно относится к составлению своих обязанностей. После того, как покинет пост президента, хочет просто отдохнуть.

Лукашенко признался, что ранее его волновала мысль, что ему придется уходить с поста главы государства. Однако сейчас все изменилось. Такое мнение он озвучил в интервью на одном из российских пропагандистских телеканалов, сообщает 24 канал.

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"Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас – нет", – заявил Александр Лукашенко.

Кроме этого, он даже заявил, что готов помогать при необходимости.

Чем займется Лукашенко после президентства

Лукашенко рассказал, что не планирует писать мемуары. Однако, по его словам, "очень много интересного можно было бы написать".

"Наверное, я не для этого, чтобы писать мемуары, хотя очень много интересного можно было бы написать. Я буду, пожалуй, отдыхать", – добавил он.