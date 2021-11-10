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Зауважте Силовики не пропускають мігрантів з кордону назад у Білорусь: з'явилось відео

Засідання РНБО

Джерело: 24 канал

У Києві відбулося засідання РНБО, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Однією з ключових тем стала ситуація на кордоні Білорусі та Польщі.

Напередодні засідання РНБО також провели 2 великі наради. Зокрема, одна з них відбулася у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У ході засідання РНБО заслухали доповіді про ситуацію на кордоні. Окрім того, ухвалили рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на кордоні України та Білорусі.

Заява Монастирського

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що Україна готується до сценаріїв, схожих на ті, які наразі фіксують на кордоні Польщі та Білорусі.

До охорони кордону залучать сили Нацгвардії та Нацполіції. Також активізують підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях.

Політик пообіцяв жорстку та коректну відповідь українських гвардійців на дестабілізацію ситуації.

Звіт Баканова

Глава СБУ Іван Баканов відзвітував про боротьбу з контрабандистами. Він зауважив, що це – стратегічне питання, у якому мовиться про інтереси держави.

За словами Баканова, Зеленський дав низку доручень щодо боротьби з контрабандою. СБУ системно працює у цьому напрямку.

Санкції проти контрабандистів РНБО ввела навесні.

Далі кожен державний орган у межах своєї компетенції відпрацьовує реалізацію санкцій на практиці. Тобто існує певний розподіл повноважень при виконанні санкційного режиму,

– зауважив Баканов.

Зауважте! РНБО за матеріалами СБУ від початку 2021 року запровадила різні види санкцій до 22 фізичних та 140 юридичних осіб.

Санкції

Олексій Данілов заявив, що РНБО запровадила санкції проти людей, які відкривали "представництво Нікарагуа" на території окупованого Криму. У санкційному списку опинилися 4 громадян Нікарагуа та 4 –росіян.

Також РНБО ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані літаки Віктора Медведчука і Тараса Козака. Данілов наголосив, що літаки, які "без дозволу будуть пересуватися", переслідуватимуть, а їхні реєстрації відстежуватимуть.

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Третя втрата у сім'ї покійного ексмера Павлова

Джерело: 24 канал

Пішов з життя Борис Павлов – двоюрідний брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Чоловіка виявили повішеним у власній квартирі.

Тіло загиблого виявила його ексдружина Надія Тесленко. Вона розповіла, що незадовго до трагедії медики відмовили Павлову у проведенні операції. У чоловіка діагностували онкологію. Водночас він також хворів на туберкульоз.

Тіло Павлова направили на експертизу.

Третя смерть у родині Павлових

За останній час це третя смерть, яка сталася у родині Павлова.

Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виявили у серпні 2021 року. Правоохоронці згодом повідомили, що основною версією трагедії є самогубство.

У жовтні 2021 року виявили тіло рідного брата покійного мера – Андрія Павлова. В офіційному висновку судово-медичної експертизи мовиться, що чоловік помер від отруєння алкоголем.

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ЗМІ повідомили про відставку Ткаченка

Джерело: "Українська правда. Життя"

Українські ЗМІ повідомили, що Олександр Ткаченко йде з посади міністра культури. Відповідну заяву політик начебто подасть вже у четвер, 11 листопада.

За даними ЗМІ, "останньою краплею" для Ткаченка стало відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики. Відповідне рішення уряд підтримав 10 листопада.

Ткаченко був проти відокремлення Держкіно. Джерело видання розповіло, що це "це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром".

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МЗС Білорусі відкрито назвало Крим "російським"

Джерело: РИА Новости

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей "відзначився" цинічною заявою про окупований Крим. Політик заявив, що у реальності півострів – це начебто російська територія.

За словами Макея, "позиція Білорусі по Криму залишається такою, якою була, у реальності ми розуміємо, що Крим зараз є російською територією".

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що такі заяви можуть мати непоправні наслідки для відносин держав. За словами політика, у міністерстві виходять з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонах.

Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин,

– наголосив Ніколенко.

Окрім того, речник МЗС висловив подівання, що в Мінську усвідомлюють цей аспект.

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У які країни ЄС можуть подорожувати українці

Джерела: твітер Дмитра Кулеби

Хоча ЄС вилучив Україну з "зеленого" списку, деякі країни залишаються відкритими для українських вакцинованих мандрівників. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Які країни залишилися відкритими

Австрія;

Чехія;

Данія;

Кіпр;

Естонія;

Хорватія;

Нідерланди;

Бельгія.

Зауважте! У ВООЗ закликали людей не подорожувати, якщо у цьому нема потреби. Це може знизити рівень зараження коронавірусом.