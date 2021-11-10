А також про мільярди гривень, які повинні працювати на користь країні, а не осідати у кишенях контрабандистів. Таку заяву зробив очільник відомства Іван Баканов під час брифінгу 10 листопада.

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Посадовець наголосив, що раніше президент Зеленський дав низку доручень щодо боротьби з контрабандою, тож СБУ системно працює у цьому напрямку. Баканов пригадав про санкції, які Рада нацбезпеки та оборони запровадила навесні 2021 року: тоді заблокували активи контрабандистів. "Далі кожен державний орган у межах своєї компетенції відпрацьовує реалізацію санкцій на практиці. Тобто існує певний розподіл повноважень при виконанні санкційного режиму", – пояснив голова СБУ.

Баканов відзвітував про роботу

Від початку 2021 року Рада нацбезпеки та оборони за матеріалами СБУ запровадила різні види санкцій до 22 фізичних та 140 юридичних осіб. Баканов запевнив, що комплекс відповідних заходів є доволі широким. Щодо фізичних осіб вдалося, наприклад, зупинити фінансові операції у 23 банківських установ, обмежити право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості. А також – припинити видачу дозволів та ліцезій на ввезення/вивезення валютних цінностей тощо.

До 146 юридичних осіб застосували 17 видів санкцій. У СБУ вважають, що це цілком виправдані кроки. Все тому, що раніше у деяких з цих компаній були зафіксовані підозрілі фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів. Мовиться про суму аж у 938 мільйонів гривень. У юросіб заблоковані активи, а їхню фінансово-господарську діяльність припинили.

Зверніть увагу! Від початку 2021 року вже розпочали 162 досудових розслідування щодо контрабанди й порушення митних правил. Про підозру повідомили 176 особам, знешкодили 9 злочинних угрупувань.

Скільки грошей доотримав держбюджет

Баканов розповів й про економічний ефект від роботи Служби безпеки України. Мовляв, станом на 10 листопада дораховано майже 2 мільярда гривень митних платежів, з яких до бюджету вже фактично сплачено 981 мільйон гривень. Загалом у рамках протидії контрабанді від січня засудили 110 порушників. За корупцію на кордоні – ще 18, про підозру повідомили 62 особам.

СБУ про "короля контрабанди"

Посадовець прокоментував і "короля контрабанди" Вадима Альперіна. Податкова встановила, що афілійовані з ним компанії завдали Україні збитків на 23,8 мільйона гривень. Було виявлено, що в нього є громадянство Ізраїлю. Після цього його позбавили українського. По кожній фірмі, пов'язаній з ним, різні відоства спрямували 95 інформувань до органів, відповідальних за впровадження санкцій.