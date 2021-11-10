Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він прокоментував також, чому залишає посаду голови партії "Слуга народу" та хто може його замінити.

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Про нового керівника партії

Ще вчора вас можна було представити як лідера партії "Слуга народу", а сьогодні – перший віцеспікер.

Чекайте, я ще кілька тижнів побуду головою партії, думаю.

Ще має відбутись якась процедура?

Звичайно, буде з'їзд партії.

Кому ви заповідаєте партію?

Надійній людині.

Вам відомо ім'я?

Я буду пропонувати певну кандидатуру. Спочатку, звичайно, ми узгодимо її всередині партії й з президентом. Тому що він є політичним лідером нашої партії, нашим основним політичним наставником, з яким ми всі пішли в політику.

Думаю, точно буде гідна людина. У нас багато є професіоналів, які себе у різних сферах цієї роботи показували – і в парламенті, і в роботі з депутатами, і в партійному будівництві. Вибрати є з кого. Але точно ті чутки, які вже є, вони мають право на існування. Точно ці люди в short-листі є.

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То це буде жінка, це правда? Це буде Олена Шуляк.

Я сподіваюсь, що це буде жінка. Олена є в цьому short-листі.

Тобто ви будете її пропонувати?

Вона є серед тих, кого я, можливо, пропонував би. Але short-лист, після необхідних консультацій, перетвориться вже у фінальну пропозицію для з'їзду.

Не вірю, що ви не обговорювали, на кого ви покинете партію.

Має бути демократія. Ми ж не можемо просто сказати: "Ти міністр, а ти губернатор". Є завжди обговорення всередині команди, як мінімум. Це ж важливо, поділитися позиціями.

Тобто якесь попереднє обговорення було і прізвище Олени Шуляк там лунало?

Прізвище Олени Шуляк одне з найчастіших, яке звучало.

Повне інтерв'ю з Олександром Корнієнком у програмі "Перші особи": дивіться відео

Про рішення щодо складання повноважень

Ви вирішили скласти повноваження глави партії. Чи справді неможливо поєднувати ці 2 позиції і чи не стоїть за цим підготовка до виборів?

Дуже важко поєднувати насправді. У мене виник образ, певна метафора – коли ти сидиш в залі як депутат, то бачиш все з одного боку, бачиш обличчя того, хто виступає перед тобою на трибуні. Коли ти перебуваєш в президії, де зараз є я, ти бачиш це все з іншого боку – бачиш спину того, хто виступає, а не обличчя.

Це така метафора, що поки ти не потрапляєш у керівництво Верховної Ради, ти бачиш все з одного боку. Як тільки потрапляєш в керівництво – одразу бачиш з іншого боку. Я, мабуть, недооцінив трохи, наскільки багато треба і часу, і зусиль, для того, щоб робити і парламентську реформу, і просто налагоджувати якісну роботу Верховної Ради.



Олександр Корнієнко пояснив, чому залишає посаду голови партії "Слуга народу" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Верховна Рада – це величезний апарат, понад тисяча людей, які працюють на те, щоб працював парламент.

Звичайно, ними керує керівник апарату, за це відповідальний голова Верховної Ради. Але перший заступник має певний набір делегованих головою задач і обов'язків. Звичайно, ми з Русланом Олексійовичем давно знайомі, тісно працюємо в команді з 2018 року, з часів президентської кампанії Зеленського. Ми розподілили, хто і що робить.

Довідка. Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради 8 жовтня. Олександра Корнієнка 19 жовтня обрали першим віцеспікером парламенту.

Я побачив, що багато треба робити і, на жаль, це унеможливлює паралельно якусь іншу задачу, партійну зокрема. Тому що партійна задача складається з 2 великих:

так звана київська – в центральному київському офісі у нас є досить потужний секретаріат, і ними треба керувати у щоденному режимі;

інша задача – це контактувати з осередками. Це дуже важко, коли ти перебуваєш в Києві, треба до них їздити, розв'язувати складні питання. Це займає левову частку діяльності голови партії.

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Власне я за останні пів року був більше ніж у 10 регіонах і майже кожні вихідні доводилось кудись їздити і багато питань розв'язувати. Тому я зважив і прийняв для себе рішення.

Я не є людиною, яка буде накопичувати посади.

Я думаю, що в нас у команді за останній рік вже сформувався певний принцип – коли людина, яка проявила себе на одній посаді, далі рухається вгору. Так було з Віктором Ляшком, Олександром Кубраковим, зараз з Іриною Верещук, Олексієм Резніковим.



Корнієнко: "Ми з Русланом Олексійовичем давно знайомі" / Фото 24 каналу

У моєму випадку це теж так спрацювало. Спрацює, сподіваюсь, у випадку моїх наступників на цій посаді і тих, хто буде далі займатися партією в регіонах та Києві.

Про партію "Слуга народу"

Що зараз з партією, скільки там людей і наскільки це перестає бути політпроєктом?

За останній рік у нас відбулась серйозна трансформація. Вона пов'язана з тим, що у 2020 році були місцеві вибори. У нас найбільше місцевих депутатів – понад 6 тисяч. І здається, 223 голови громад.

Є голови обласних, районних рад – ці всі люди зараз фактично у більшості є партією на місцях. Є депутати народні, в партії їх багато, вже більше ніж половина фракції. Вони якраз входять до політичних органів управління – або до політради центральної, або до політичних рад своїх обласних організацій.

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Я думаю, що формальних членів партії приблизно тисяча, це треба уточнити. Постійно триває процес розгляду заяв. Визначаються, кого рекомендувати до вступу, в нас є певна система.

Не просто так вступити в партію "Слуга народу".

Це мабуть, правильно. Тому що досвіди попередньої влади показали, що багато завжди бажаючих якось використовувати у своїх інтересах навіть партквиток певної партії, ми не хотіли б, щоб так було.



Корнієнко: "Формальних членів партії приблизно тисяча" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Насправді, ми оновили не тільки Верховну Раду. Ми змінили її достатньо сильно, тому що тільки з наших 254 людей, яких ми привели в Раду, жоден не був депутатом. На місцях сильно оновити не вдалося, але, мені здається, більше ніж половина наших висуванців не були чинними депутатами місцевих рад. Це теж гарний результат.



Корнієнко: "Ми оновили не тільки Верховну Раду" / Фото 24 каналу

У нас є мережа офісів, у кожному обласному центрі. Там відбуваються різні заходи, зокрема зустрічі місцевих депутатів. Зараз працюємо над відкриттям мережі районних офісів. Вже у 40 районних центрах вони є.

Ми відкриваємо офіси за одним стандартом – у будь-якому куточку України можна прийти в офіс "Слуги народу" і він буде приблизно таким же, як і скрізь. Це певна стандартизація.

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В офісах відбувається і традиційний прийом громадян, отримання якоїсь допомоги.

Так само там відбуваються і робочі відеоконференції, щотижня по кілька разів. Вони охоплюють ті блоки реформ, якими займається вся наша команда, влада в цілому. Фактично щотижня відбувається телеміст між 20 – 40 офісами, де є 2 – 3 заходи.

Про екватор "Слуги народу"

Ви станом на 9 листопада вийшли з фракції?

Не вийшов. Регламент каже, що члени президії є позафракційними. Я є позафракційним.

Чи продовжуватимете брати участь у партійних справах?

Я заявляв у своєму відео, що у мене один партійний квиток. Він залишиться. Участь братиму. Я думаю, якщо колеги мені запропонують стати членом політради, я не відмовлюсь. Не зможу активно брати участь.

Чим більше представників партії буде і в президії Верховної Ради, і в Кабміні, тим цілісніше працюватимемо.

Зараз екватор перебування "Слуги народу" в парламенті. Ви повною мірою використали монополію на владу, яку дав народ?

Завжди можна зробити більше. Це нормальне питання, яке треба обговорювати. Масштабні перетворення, які ми збирались зробити, і частково зробили, відбулися вперше в Україні. Зрозуміло, що вони викликали опір із боку тих, кому перетворення були не до вподоби.

Ми бачили тільки чого вартував один кейс із земельною реформою. Пів року розглядали закон, 2 місяці сиділи у виправленнях і ось минулого тижня проголосували.

У результаті з'ясували, що опозиційна діяльність спрямована на рейтинг. Страшилки, про які казала опозиція, не відбулися. Ніхто нікуди не вивіз землю "камазами".



Корнієнко: "Страшилки, про які казала опозиція, не відбулися" / Фото 24 каналу

Багато кейсів можу наводити. Та сама деолігархізація, яка дуже не сподобалась тим, про кого цей закон. Ми бачили постійні медійні атаки. Навіть опір із боку колишнього керівника Верховної Ради. Є багато різних причин.

Зрозуміло, що є і причини пов'язані з нашим недоопрацюванням. Думаю, ми могли б ефективніше працювати з більшою злагодою всередині. Медійні зашквари не додають (рейтингу – 24 канал) будь-якій партії, нашій фракції також. Ми навчались на ходу. Робили висновки вже в процесі.

Не треба забувати про зовнішній контекст. Він, звичайно, не виправдовує якихось речей, але ми перша влада, якій потрапила пандемія. Була війна. Це може бути для багатьох моментів виправдання. У нас і війна, і пандемія. Це негативна синергія.

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Проте завдяки нашому спрямуванню в бік державних програм таких, як "Велике будівництво", економіка в Україні не сильно впала під час пандемії. Не так сильно, як у багатьох інших європейських країнах. Це дало можливість достатньо швидко відновлюватись. Зараз ми бачимо ці темпи відновлення.

Є перевиконання бюджету, яке спрямовується на потреби, про які говорять люди. Ми нещодавно спрямували (гроші – 24 канал) на субсидії й кисневі концентратори. Є ще зміни. Учора (8 листопада – 24 канал) зареєстрували до Держбюджету компенсування бізнесу витрат, пов'язаних із червоними зонами під час карантину.

Локдауну по всій країні немає, але ми розуміємо, що частина бізнесів страждає від того, що дуже серйозні карантинні обмеження. Звичайно, могли б зробити більше. Є результати, на які вже можна спиратися й плани, як і на чому концентруватися у ті 2 роки, які залишились.

Про падіння рейтингу "слуг"

Чи можете ви об'єктивно оцінити падіння рейтингу "Слуги народу"? Не як член партії, а людина, яка працювала раніше над партіями і розуміється на політиці. Наскільки вас це турбує і наскільки воно критичне?

Як людина, яка розуміється на політиці, я вже неодноразово коментував. Насамперед площина цих питань – соціологія. Як вона влаштована, що таке похибки, де вони більші, де менші та маніпулювання цифрами.



Корнієнко: "Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ми розуміємо, що наразі Володимир Зеленський залишається найпопулярнішим українським політиком, і наша партія теж найпопулярніша. Після 2 років роботи – це унікальна ситуація. Такого не було у жодного президента. Здається, було в Леоніда Кучми на 2 каденції.

Не варто забувати, що будь-які рейтинги у міжсезоння – це рейтинги, які формуються з певних джерел. Чим ближче будуть вибори, тим більше структуруватиметься суспільство. Я думаю, що будуть і ті, які визначатимуться, щоб підтримувати партію влади. Люди бачать навколо себе здобутки. Це:

інфраструктурні об'єкти;

соціальні проєкти;

"Велике будівництво";

прийомні відділення;

амбулаторії;

школи й садочки.

На жаль, у нас зараз немає ресурсів це зробити у кожній громаді. Проте у нас є розуміння, як правильно це втілювати, щоб там, де це треба, воно виникало насамперед.

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Щодо вашої нової ролі та нової роботи. Що такого радикального ви хочете змінити в парламенті?

Не тільки моє прагнення, але й наше політичне завдання, яке переді мною ставить президент, про яке ми з Русланом Стефанчуком знаємо і над яким працюємо – це створення смарт-парламенту. Це дуже широка концепція, яка є і у форматі роботи всередині парламенту, в роботі апарату Верховної Ради.



Корнієнко: "Працюємо над створенням смарт-парламенту" / Фото Валентина Поліщук, 24 канал

Мовиться про діджиталізацію й проєкти, спрямовані на відкритість парламенту – це діджиталізація назовні. Соромно сказати, але в української Ради немає адаптованого під мобільний вжиток сайту. Він старий, є новий сайт, який не запущений повністю. Немає додатка Верховної Ради.

Так само і всередині багато побудовано ще на тих лекалах перевірених, пострадянських. Деякі речі – на радянських лекалах, але їх уже, мабуть, не можна чіпати. Є, наприклад, архіви зі стенограмами усіх засідань, які написані вручну або віддруковані. Це важливо як інституційна пам'ять.

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Це і робота над реформами щодо підходів, звідки береться закон, як його напрацьовують. Мовиться про реформу парламентської дослідницької служби – її немає, але потрібно створити. Це аналог дослідницьких служб в парламентах світу, яка допомагатиме депутатам здійснювати експертизу й аналітику за різними напрямками, щоб створювати більш якісні законопроєкти.

Є питання повернення до парламенту парламентської бібліотеки. Як би це дивно не звучало, вона досить тривалий час перебуває в Кабміні. Ми хотіли би повернути її до парламенту й зробити осередком процесів просвітницьких, навчальних.

Є дуже серйозні програми, нам допомагають міжнародні партнери, треба їм дякувати. Це програма USAID "РАДА", яку невдовзі оновлять, програма ЄС/ПРООН з реформування й відкритості Ради. Ці програми передбачають, що має бути просвітництво щодо того, що таке парламент.



Корнієнко: "У суспільстві суперечливі знання щодо того, чим займається Верховна Рада" / Фото Валентина Поліщук, 24 канал

Насправді в нашому суспільстві доволі суперечливі знання щодо того, чим займається Верховна Рада, як виходять закони з неї, як цей процес побудований. Це і робота зі школярами, студентами, просто відкритість, збільшення відвідування Ради. Звичайно, це все, на жаль, зараз пандемія нам блокує. Але думаю, що з часом ми справимося і з цими обставинами також.

Це і робота над покращенням взаємодії з громадянським суспільством, роботи такого механізму як Верховна Рада плюс Кабмін. В ідеальному світі, як це відбувається в Європі, закони продукує Кабінет Міністрів, тому що міністерства є замовниками і проєктантами, архітекторами політик певних у своїх галузях.

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Вони їх розробляють та вносять у парламент, де на цій основі доробляють закони, створюють фінальну версію й ухвалюють. У нас це ще трохи переплутано – ініціаторами й замовниками політик десь виступають парламентські комітети, десь – міністерства.

І воно в такому динамічному процесі працює, нам теж є де покращувати цю роботу. Зокрема в нас є закон про публічні консультації, його вже досить давно публічно обговорюють. Його теж треба ухвалювати, щоб громадянське суспільство чітко знало, як воно братиме участь в процесах обговорення законопроєктних змін.

Про Петра Порошенка у списку олігархів, президентську республіку та зраду Дмитра Разумкова – читайте у другій частині інтерв'ю з Олександром Корнієнком у програмі "Перші особи".