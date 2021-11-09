Про це Олександр Корнієнко розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Також він зазначив, що досі перебуває у фракції "Слуга народу".
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"Не вийшов (з фракції – 24 канал), а регламент каже, що члени президії є позафракційними. Тому я є позафракційним", – сказав Олександр Корнієнко.
Участь у партійних справах
У відповідь на запитання про те, чи продовжуватиме він брати участь у партійних справах, перший віцеспікер сказав: "Я у своєму відео заявляв, що у мене один партквиток – один залишиться".
Буду брати участь (у партійних справах – 24 канал). Думаю, якщо колеги мене кудись запропонують, бути членом політради або ще щось, звичайно, не відмовлюсь. Активно не зможу брати участь у такому режимі,
– заявив Олександр Корнієнко.
На його думку, чим більше представників партії буде і в президії Верховної Ради, і в Кабміні – тим цілісніше працюватимуть. Тому що такий випадок з монобільшістю поки що унікальний.
"Ми розкриваємо не весь потенціал внутрішніх зв'язків та співпраці на платформі партії також", – зазначив перший віцеспікер Верховної Ради.
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Корнієнко став віцеспікером Ради
- У 2019 році Олександр Корнієнко був керівником передвиборчого штабу президентської політсили. З листопада того ж року він очолював партію "Слуга народу".
- 19 жовтня політика обрали на посаду першого віцеспікера парламенту. Відповідне призначення підтримали 256 нардепів, проти проголосували 4, натомість утримались – 80.
- У ЗМІ з'явилась інформація, що начебто обійняти посаду глави партії "Слуга народу" може Олена Шуляк, яка є заступницею голови комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.