Об этом Александр Корниенко рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые особи" на 24 канале. Также он отметил, что до сих пор состоит во фракции "Слуга народа".

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"Не вышел (из фракции – 24 канал), а регламент говорит, что члены президиума внефракционны. Поэтому я внефракционный", – сказал Александр Корниенко.

Участие в партийных делах

В ответ на вопрос о том, будет ли он продолжать участвовать в партийных делах, первый вице-спикер сказал: "Я в своем видео заявлял, что у меня один партбилет – один останется".

Буду участвовать (в партийных делах – 24 канал). Думаю, если коллеги меня куда-нибудь предложат, быть членом политсовета или еще что-то, конечно, не откажусь. Активно не смогу участвовать в таком режиме,

– заявил Александр Корниенко.

По его мнению, чем больше представителей партии будет и в президиуме Верховной Рады, и в Кабмине – тем будут целостнее работать. Потому что такой случай с монобольшинством пока уникален.

"Мы раскрываем не весь потенциал внутренних связей и сотрудничества на платформе партии тоже", – отметил первый вице-спикер Верховной Рады.

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