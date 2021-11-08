Издание сообщает, что такое назначение в политической силе сделают в рамках программы гендеризации власти.

К теме Корниенко решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа"

Вероятная преемница Корниенко

Вакантную после сложения Корниенко полномочий должность главы партии "Слуга народа" может занять Елена Шуляк.

Ранее она претендовала на должность министра развития общин и территорий в случае увольнения Алексея Чернышова. Также ее кандидатуру рассматривали на пост спикера Верховной Рады.

Краткая политическая биография Шуляк

Елена Шуляк прошла в Верховную Раду, одержав победу на внеочередных выборах 2019 года по партийному списку "Слуг народа".

В парламенте она занимает должность заместителя председателя комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Кроме того, нардеп возглавляет координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве. С ноября 2019 года по март 2020 года была представительницей Кабинета Министров в Раде.

Корниенко решил уйти с поста главы "Слуги народа"