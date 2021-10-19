Призначення Корнієнка підтримали 256 народних депутатів, проти – 4, утримались – 80.
Раніше Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради
Як голосували по фракціях за Корнієнка:
- "Слуга народу" – 222;
- ОПЗЖ – 0:
- "Європейська Солідарність" – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "За Майбутнє" – 13;
- "Голос" – 0;
- "Довіра" – 17;
- Позафракційні – 4.
Корнієнко окреслив пріоритети на посаді
Перед голосуванням та обговоренням Корнієнко окреслив свої пріоритети на посаді першого віцеспікера парламенту. Також з трибуни виступала і конкурентка Корнієнка – кандидатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина.
Народ очікує від нас якісних законів, постанов. від позиції керівництва Верховної Ради, зокрема, першого віцеспікера напряму залежить якість цих документів,
– повідомив Корнієнко.
Потрібно налагодити комунікацію з виконавчою владою, – нардеп
Нардеп наголосив, що потребує покращення комунікація з представниками виконавчої влади, зокрема, – міністерств та органів місцевого самоврядування.
Настав час реформувати нам самих себе,
– сказав Корнієнко.
Політик розповів про необхідність перетворення парламенту на новий сучасний інститут з довірою у суспільстві. Також Корнієнко наголосив на потребі диджиталізації Верховної Ради та вдосконалення парламентських ЗМІ.
Дивіться відео, як обирали Олександра Корнієнка:
Головою парламенту обрали Руслана Стефанчука
Наприкінці минулого пленарного тижня парламент призначив нового спікера Ради. Ним став колишній перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
Рада відправила у відставку Разумкова
Напередодні депутати одразу 284 голосами відправили у відставку Дмитра Разумкова. "Проти" назбиралось 74 голоси, ще 6 нардепів утримались, а 24 – не голосували. Обрати нового спікера одразу 7 жовтня парламентарі не встигли, обговорення кандидатів перенесли на наступний день.
Коротко про відкликання Дмитра Разумкова:
- Ще 30 вересня Давид Арахамія подав звернення щодо ініціювання відкликання спікера. Перше надійшло від фракції "Слуг народу", друге – від нього особисто.
- У Трускавці назбирали близько 190 підписів за процедуру відкликання.
- 4 жовтня процедура офіційно стартувала, а вже 5 жовтня спікера відсторонили на 2 пленарні засідання.
- 7 жовтня Разумкова відкликали з посади, а наступного дня призначили на його місце Руслана Стефанчука.
До теми Не є членом команди й не може посідати важливу посаду, – Корнієнко про відкликання Разумкова