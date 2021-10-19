Назначение Корниенко поддержали 256 народных депутатов, против – 4, воздержались – 80.
Ранее Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады
Как голосовали по фракциям за Корниенко:
- "Слуга народа" – 222;
- ОПЗЖ – 0:
- "Европейская Солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 0;
- "За майбутнє" – 13;
- "Голос" – 0;
- "Доверие" – 17;
- Внефракционные – 4.
Корниенко очертил приоритеты в должности
Перед голосованием и обсуждением Корниенко очертил свои приоритеты на посту первого вице-спикера парламента. Также с трибуны выступала и конкурентка Корниенко – кандидатка от "Европейской солидарности" София Федина.
Народ ожидает от нас качественных законов, постановлений. От позиции руководства Верховной Рады, в частности первого вице-спикера, напрямую зависит качество этих документов,
– сообщил Корниенко.
Нужно наладить коммуникацию с исполнительной властью, – нардеп
Нардеп отметил, что нуждается в улучшении коммуникации с представителями исполнительной власти, в частности, – министерств и органов местного самоуправления.
Настало время реформировать нам самих себя,
– сказал Корниенко.
Политик рассказал о необходимости превращения парламента в новый современный институт с доверием в обществе. Также Корниенко отметил необходимость диджитализации Верховной Рады и совершенствования парламентских СМИ.
Смотрите видео, как выбирали Александра Корниенко:
Главой парламента выбрали Руслана Стефанчука
В конце прошлой пленарной недели парламент назначил нового спикера Рады. Им стал бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Рада отправила в отставку Разумкова
Накануне депутаты сразу 284 голосами отправили в отставку Дмитрия Разумкова. Против насобиралось 74 голоса, еще 6 нардепов воздержались, а 24 не голосовали. Избрать нового спикера сразу 7 октября парламентарии не успели, обсуждение кандидатов перенесли на следующий день.
Кратко об отзыве Дмитрия Разумкова:
- Еще 30 сентября Давид Арахамия подал обращение об инициировании отзыва спикера. Первое поступило от фракции "Слуг народа", второе – от него лично.
- В Трускавце собрали около 190 подписей за процедуру отзыва.
- 4 октября процедура официально стартовала, а уже 5 октября спикера отстранили на 2 пленарных заседания.
- 7 октября Разумкова отозвали с должности, а на следующий день назначили на его место Руслана Стефанчука.
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