Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Александр Корниенко. Он прокомментировал также, почему уходит с поста председателя партии "Слуга народа" и кто может его заменить.

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О новом руководителе партии

Еще вчера вас можно было представить в качестве лидера партии "Слуга народа", а сегодня – первый вице-спикер.

Подождите, я еще несколько недель побуду главой партии, думаю.

Еще предстоит какая-то процедура?

Конечно, будет съезд партии.

Кому вы завещаете партию?

Надежному человеку.

Вам известно имя?

Я буду предлагать определенную кандидатуру. Сначала, конечно, мы согласуем ее внутри партии и с президентом. Потому что он политический лидер нашей партии, наш основной политический наставник, с которым мы все пошли в политику.

Думаю, точно будет достойный человек. У нас много профессионалов, которые себя в разных сферах этой работы показывали – и в парламенте, и в работе с депутатами, и в партийном строительстве. Выбрать есть из кого. Но те слухи, которые уже есть, они имеют право на существование. Точно эти люди в short-листе есть.

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Это будет женщина, это правда? Это будет Елена Шуляк.

Я надеюсь, что это будет женщина. Елена есть в этом short-листе.

То есть вы будете ее предлагать?

Она среди тех, кого я, возможно, предлагал бы. Но short-лист, после необходимых консультаций, превратится уже в финальное предложение для съезда.

Не верю, что вы не обсуждали, на кого оставите партию.

Должна быть демократия. Мы ведь не можем просто сказать: "Ты министр, а ты губернатор". Есть всегда обсуждение внутри команды как минимум. Это важно – поделиться позициями.

То есть какое-то предварительное обсуждение было и фамилия Елены Шуляк там звучала?

Фамилия Елены Шуляк одна из самых частых, которая звучала.

Полное интервью с Александром Корниенко в программе "Первые лица": смотрите видео

О решении насчет сложения полномочий

Вы решили сложить полномочия главы партии. Действительно ли невозможно совмещать эти 2 позиции и не стоит ли за этим подготовка к выборам?

Очень трудно совмещать на самом деле. У меня возник образ, определенная метафора – когда ты сидишь в зале как депутат, то видишь все с одной стороны, видишь лицо выступающего перед тобой на трибуне. Когда ты находишься в президиуме, где сейчас я, ты видишь это все с другой стороны – видишь спину выступающего, а не лицо.

Это такая метафора, что, пока ты не попадаешь в руководство Верховной Рады, ты видишь все с одной стороны. Как только попадаешь в руководство, сразу видишь с другой стороны. Я, видимо, недооценил немного, насколько много нужно и времени, и усилий для того, чтобы делать и парламентскую реформу, и просто налаживать качественную работу Верховной Рады.



Александр Корниенко объяснил, почему уходит с поста председателя партии "Слуга народа" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Верховная Рада – это огромный аппарат, больше тысячи человек, которые работают на то, чтобы работал парламент.

Конечно, ими руководит руководитель аппарата, за это ответственен председатель Верховной Рады. Но у первого заместителя есть определенный набор делегированных главой задач и обязанностей. Конечно, мы с Русланом Алексеевичем давно знакомы, тесно работаем в команде с 2018 года со времен президентской кампании Зеленского. Мы распределили кто и что делает.

Справка. Руслан Стефанчук стал председателем Верховной Рады 8 октября. Александр Корниенко 19 октября был избран первым вице-спикером парламента.

Я увидел, что многое нужно делать и, к сожалению, это делает невозможным параллельно какую-то другую задачу, партийную в частности. Потому что партийная задача состоит из 2 больших:

так называемая киевская – в центральном киевском офисе у нас достаточно мощный секретариат и ими надо руководить в ежедневном режиме;

другая задача – это контактировать с центрами. Это очень тяжело, когда ты находишься в Киеве, нужно к ним ездить, решать сложные вопросы. Это занимает львиную долю деятельности главы партии.

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Собственно, я за последние полгода был более чем в 10 регионах и почти каждые выходные приходилось куда-то ездить и многие вопросы решать. Поэтому я взвесил и принял для себя решение.

Я не тот человек, который будет накапливать должности.

Я думаю, что у нас в команде за последний год уже сформировался определенный принцип – когда человек, проявивший себя на одной должности, дальше двигается вверх. Так было с Виктором Ляшко, Александром Кубраковым, сейчас с Ириной Верещук, Алексеем Резниковым.



Корниенко: "Мы с Русланом Алексеевичем давно знакомы" / Фото 24 канала

В моем случае это тоже так сработало. Сработает, надеюсь, и в случае моих преемников на этом посту, и тех, кто будет дальше заниматься партией в регионах и Киеве.

О партии "Слуга народа"

Что сейчас с партией, сколько людей и насколько это перестает быть политпроектом?

За последний год у нас произошла серьезная трансформация. Она связана с тем, что в 2020 году прошли местные выборы. У нас больше местных депутатов – больше 6 тысяч. И кажется, 223 председателя общин.

Есть председатели областных, районных советов – все эти люди сейчас фактически у большинства являются партией на местах. Есть депутаты народные, в партии их много, уже более половины фракции. Они как раз входят в политические органы управления – либо в политсовет центрального, либо в политические советы своих областных организаций.

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Я думаю, что формальных членов партии примерно тысяча, это нужно уточнить. Постоянно идет процесс рассмотрения заявлений. Определяются, кого рекомендовать для вступления, у нас есть определенная система.

Не просто так вступить в партию "Слуга народа".

Это должно быть правильно. Потому что опыты предыдущей власти показали, что всегда много желающих как-то использовать в своих интересах даже партбилет определенной партии, мы бы не хотели, чтобы так было.



Корниенко: "Формальных членов партии примерно тысяча" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На самом деле мы обновили не только Верховную Раду. Мы изменили ее достаточно сильно, потому что только из наших 254 человек, которых мы привели в Раду, ни один не был депутатом. На местах сильно обновить не удалось, но, мне кажется, больше половины наших выдвиженцев не были действующими депутатами местных советов. Это тоже хороший результат.



Корниенко: "Мы обновили не только Верховную Раду" / Фото 24 канала

У нас есть сеть офисов в каждом областном центре. Там проходят разные мероприятия, в частности встречи местных депутатов. В настоящее время работаем над открытием сети районных офисов. Уже в 40 районных центрах они есть.

Мы открываем офисы по одному стандарту – в любой точке Украины можно прийти в офис "Слуги народа" и он будет примерно таким же, как и везде. Это определенная стандартизация.

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В офисах происходит и традиционный прием граждан, получение какой-либо помощи.

Так же там проходят и рабочие видеоконференции, еженедельно по несколько раз. Они охватывают блоки реформ, которыми занимается вся наша команда, власть в целом. Фактически еженедельно проходит телемост между 20–40 офисами, где есть 2–3 мероприятия.

Об экваторе "Слуги народа"

Вы по состоянию на 9 ноября вышли из фракции?

Не вышел. Регламент говорит, что члены президиума внефракционны. Я внефракционный.

Будете продолжать участвовать в партийных делах?

Я заявлял в своем видео, что у меня один партийный билет. Он останется. Участие буду принимать. Я думаю, если коллеги мне предложат стать членом политсовета, я не откажусь. Не смогу активно участвовать.

Чем больше представителей партии будет и в президиуме Верховной Рады, и в Кабмине, тем будем целостнее работать.

Сейчас экватор пребывания "Слуги народа" в парламенте. Вы в полной мере использовали монополию на власть, которую дал народ?

Всегда можно сделать больше. Это нормальный вопрос, который нужно обсуждать. Масштабные преобразования, которые мы собирались сделать и частично совершили, произошли впервые в Украине. Понятно, что они вызывали сопротивление со стороны тех, кому преобразования не нравились.

Мы видели чего стоил только один кейс с земельной реформой. Полгода рассматривали закон, 2 месяца сидели в поправках и вот на прошлой неделе проголосовали.

В результате выяснилось, что оппозиционная деятельность направлена ​​на рейтинг. Страшилки, о которых говорила оппозиция, не произошли. Никто никуда не вывез землю "камазами".



Корниенко: "Страшилки, о которых говорила оппозиция, не произошли" / Фото 24 канала

Много кейсов могу приводить в пример. Та самая деолигархизация, которая очень не понравилась тем, о ком этот закон. Мы видели постоянные медийные атаки. Даже сопротивление со стороны бывшего руководителя Верховной Рады. Есть много разных причин.

Понятно, что есть и причины, связанные с нашей недоработкой. Думаю, мы могли бы эффективнее работать с большим согласием внутри. Медийные зашквары не добавляют (рейтинга – 24 канал) какой-либо партии, нашей фракции тоже. Мы учились на ходу. Делали выводы уже в процессе.

Не следует забывать о внешнем контексте. Он, конечно, не оправдывает каких-либо вещей, но мы первая власть, которой попалась пандемия. Была война. Это может быть для многих моментов оправданием. У нас и война, и пандемия. Это отрицательная синергия.

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Однако благодаря нашему направлению в сторону государственных программ таких, как "Большая стройка", экономика в Украине не сильно упала во время пандемии. Не так сильно, как во многих других европейских странах. Это позволило достаточно быстро восстанавливаться. Сейчас мы видим эти темпы обновления.

Есть перевыполнение бюджета, которое направляется на нужды, о которых говорят люди. Мы недавно направили (деньги – 24 канала) на субсидии и кислородные концентраторы. Есть еще перемены. Вчера (8 ноября – 24 канал) зарегистрировали в Госбюджет компенсацию бизнесу расходов, связанных с красными зонами во время карантина.

Локдауна по всей стране нет, но мы понимаем, что часть бизнеса страдает от того, что очень серьезные карантинные ограничения. Конечно, могли бы сделать больше. Есть результаты, на которые уже можно опираться и планы, как и на чем концентрироваться в оставшиеся 2 года.

О падении рейтинга "слуг"

Можете ли вы объективно оценить падение рейтинга "Слуги народа"? Не как член партии, а как человек, который работал раньше над партиями и разбирается в политике. Насколько вас это беспокоит и насколько это критично?

Как человек, разбирающийся в политике, я уже неоднократно комментировал. Прежде всего, плоскость этих вопросов – социология. Как она устроена, что такое погрешности, где они больше, где меньше и манипулирование цифрами.



Корниенко: "Зеленский остается самым популярным украинским политиком" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы понимаем, что Владимир Зеленский остается самым популярным украинским политиком, и наша партия тоже самая популярная. После 2 лет работы – это уникальная ситуация. Такого не было ни у одного президента. Кажется, было у Леонида Кучмы на 2 каденции.

Не стоит забывать, что любые рейтинги в межсезонье – это рейтинги, которые формируются из определенных источников. Чем ближе будут выборы, тем больше будет структурироваться общество. Я думаю, что будут и те, кто будет определяться, чтобы поддерживать партию власти. Люди видят вокруг себя достижения. Это:

инфраструктурные объекты;

социальные проекты;

"Большая стройка";

приемные отделения;

амбулатории;

школы и садики.

К сожалению, у нас сейчас нет ресурсов это сделать в каждой общине. Однако у нас есть понимание, как правильно это воплощать, чтобы там, где это нужно, оно появлялось прежде всего.

О новой должности Корниенко и реформах ВРУ

О вашей новой роли и новой работе. Что такого радикального вы хотите поменять в парламенте?

Не только мое стремление, но и наша политическая задача, которую передо мной ставит президент, о которой мы с Русланом Стефанчуком знаем и над которым работаем – это создание смарт-парламента. Это очень широкая концепция, которая есть и в формате работы внутри парламента, и в работе аппарата Верховной Рады.



Корниенко: "Работаем над созданием смарт-парламента" / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Речь идет о диджитализации и проектах, направленных на открытость парламента – это диджитализация наружу. Стыдно сказать, но у украинской Рады нет адаптированного под мобильное использование сайта. Он старый, есть новый сайт, который не запущен полностью. Нет приложения Верховной Рады.

Так же и внутри многое построено еще на тех лекалах проверенных, постсоветских. Некоторые вещи – на советских лекалах, но их уже, по-видимому, нельзя трогать. Есть, например, архивы со стенограммами всех заседаний, написанные вручную или отпечатанные. Это важно как институциональная память.

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Это и работа над реформами относительно подходов, откуда берется закон, как его нарабатывают. Речь идет о реформе парламентской исследовательской службы – ее нет, но нужно создать. Это аналог исследовательских служб в парламентах мира, что будет помогать депутатам проводить экспертизу и аналитику по разным направлениям, чтобы создавать более качественные законопроекты.

Есть вопросы возвращения в парламент парламентской библиотеки. Как бы странно это не звучало, но она достаточно длительное время находится в Кабмине. Мы хотели бы вернуть ее в парламент и сделать центром процессов просветительских, учебных.

Есть очень серьезные программы, нам помогают международные партнеры, надо их благодарить. Это программа USAID "РАДА", которую вскоре обновят, программа ЕС/ПРООН по реформированию и открытости Рады. Эти программы предполагают, что должно быть просвещение относительно того, что такое парламент.



Корниенко: "В обществе противоречивые знания по поводу того, чем занимается Верховная Рада" / Фото Валентина Полищук, 24 канал

На самом деле в нашем обществе достаточно противоречивые знания относительно того, чем занимается Верховная Рада, как выходят законы из нее, как этот процесс построен. Это и работа со школьниками, студентами, просто открытость, увеличение посещений Рады. Конечно, все это, к сожалению, сейчас пандемия нам блокирует. Но думаю, что со временем мы справимся и с этими обстоятельствами тоже.

Это и работа по улучшению взаимодействия с гражданским обществом, работы такого механизма как Верховная Рада плюс Кабмин. В идеальном мире, как это происходит в Европе, законы производит Кабинет Министров, потому что министерства являются заказчиками и проектантами, архитекторами политик определенных в своих отраслях.

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Они разрабатывают и вносят в парламент, где на этой основе дорабатывают законы, создают финальную версию и принимают. У нас это еще немного перепутано – инициаторами и заказчиками политик где-то выступают парламентские комитеты, где-то – министерства.

И оно в таком динамичном процессе работает, нам тоже есть где улучшать эту работу. В частности, у нас есть закон о публичных консультациях, его уже довольно давно публично обсуждают. Его тоже следует принимать, чтобы гражданское общество четко знало, как оно будет участвовать в процессах обсуждения законопроектных изменений.

О Петре Порошенко в списке олигархов, президентской республике и предательстве Дмитрия Разумкова – читайте во второй части интервью с Александром Корниенко в программе "Первые лица".