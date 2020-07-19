Запрет 5G, отставка Владимира Зеленского и даже призыв освободить Бритни Спирс. Система электронных петиций существует в Украине уже 5 лет. Внедряли, как рычаг, который должен дать народу возможность "достучаться" до власти. Однако все реже украинцы используют петиции по назначению.

Пока проект закона о народовластии блуждает по бюрократическим кабинетам, в руках украинцев еще с 2015 года есть инструмент, который должен предоставить простым людям возможность достучаться до властных кабинетов – электронные петиции. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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С их помощью рядовой украинец может обратиться, как к местным чиновникам, так и к президенту или правительству. Достаточно зарегистрироваться на сайте и создать петицию. Далее в течение 3 месяцев она должна набрать необходимое количество голосов. Это может быть полтысячи – для петиций местного уровня, так и 25 тысяч – для общенационального.

Больше всего украинцев интересует транспорт, связь и соцзащита. Впрочем в последнее время петиции все больше приобретают статус "интернет-спама".

Например, президента просили разрешить продавать портативные колонки только людям с 18 лет. Или же предлагали внести в школьную программу теорию о плоской Земле.



Электронна петиция / Скриншот

Теперь же, наибольшее количество голосов получила петиция об отставке Владимира Зеленского. Однако, достаточное количество голосов не гарантирует выполнения. Ведь в этом случае, удовлетворить петицию не позволяет Конституция. Впрочем украинцев это не останавливает и подобное предложение снова появилось на сайте.

Однако крайне мало петицей набирают необходимое количество голосов. Поэтому из почти 53 тысяч поддержку получили меньше сотни. И реакция на большинство из них – стандартные отписки. И это также является проблемой, говорят эксперты.

Мировая практика

Петиции – это мировая практика. И в отличие от Украины, системами управляют конкретные институты.

"Во многих странах мира, в частности на уровне парламентов, созданы специальные комитеты, парламентские комитеты по вопросам петиций. Они работают исключительно с петициями. И на самом деле это очень эффективный институт", – объяснил директор Программы USAID СОВЕТ Игорь Когут.

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Пока же в Украине петиции действенны только на местах. Эксперты говорят, все из-за того, что власть в основном только имитирует диалог. Поэтому украинцы потеряли веру в то, что благодаря петициям можно решать проблемы, поэтому и начали играть с сервисом.