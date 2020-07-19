Заборона 5G, відставка Володимира Зеленського та навіть заклик звільнити Брітні Спірс. Система електронних петицій існує в Україні вже 5 років. Впроваджували, як важіль, який мав би дати народу можливість "достукатися" до влади. Проте все рідше українці використовують петиції за призначенням.

Доки проєкт закону про народовладдя блукає бюрократичними кабінетами, в руках українців ще з 2015 року є інструмент, який мав би надати простим людям можливість достукатися до владних кабінетів – електронні петиції. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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За їх допомогою пересічний українець може звернутися, як до місцевих чиновників, так і до президента чи уряду. Достатньо зареєструватися на сайті та створити петицію. Далі протягом 3 місяців вона має набрати необхідну кількість голосів. Це може бути як півтисячі – для петицій місцевого рівня, так і 25 тисяч – для загальнонаціонального.

Найбільше українців цікавить транспорт, зв'язок та соцзахист. Утім останнім часом петиції все більше набувають статусу "інтернет спаму".

Наприклад, президента просили дозволити продавати портативні колонки лише людям з 18 років. Або ж пропонували внести в шкільну програму теорію про пласку Землю.



Електронна петиція / Скриншот

Наразі ж, найбільшу кількість голосів отримала петиція про відставку Володимира Зеленського. Однак, достатня кількість голосів не гарантує виконання. Адже в цьому випадку, задовольнити петицію не дозволяє Конституція. Утім українців це не зупиняє і подібна пропозиція знову з'явилася на сайті.

Проте вкрай мало петицій набирають необхідну кількість голосів. Відтак із майже 53 тисяч підтримку отримали менше сотні. Та й реакція на більшість з них – стандартні відписки. І це також є проблемою, кажуть експерти.

Світова практика

Петиції – це світова практика. І на відміну від України, системами керують конкретні інституції.

"В багатьох країнах світу, зокрема на рівні парламентів, створені спеціальні комітети, парламентські комітети з питань петицій. Вони працюють виключно з петиціями. І насправді це дуже ефективний інститут", – пояснив директор Програми USAID РАДА Ігор Когут.

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Поки ж в Україні петиції є дієвими лише на місцях. Експерти кажуть, усе через те, що влада здебільшого лише імітує діалог. Тож українці втратили віру в те, що завдяки петиціям можна розв'язувати проблему, тому і почали бавитися сервісом.