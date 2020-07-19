Заробітної плати народного депутата в сучасних реаліях замало, аби забезпечити його роботу. Таку думку висловила голова комітету соцполітики та нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова.

На руки депутати отримують 32 – 35 тисяч гривень

Українському парламентарю нараховують близько 42 тисячі гривень на місяць, проте на руки народні обранці отримують в середньому по 32 – 35 тисяч. Про це Третьякова повідомила в інтерв'ю Hromadske.

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Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала,

– повідомила Третьякова.

Гроші нараховують лише раз на місяць

Нардепам не видають авансів, отож усі гроші їм нараховують лише раз на місяць – 10 – 15 числа. Це заважає нормально сформувати витрати, наголосила Третьякова. Ще більше голову комітету з соцполітики непокоять низькі оплати на організацію роботи нардепів.

Народний депутат має мати юридичну підтримку, організаційну. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад формувати. На помічників оця сума, яка надається, – 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Це замало,

– пояснила Третьякова.

Зверніть увагу! Мінімальна зарплата в Україні становить всього 4 723 гривні, з 1 вересня її планують підвищити до 5 тисяч гривень.