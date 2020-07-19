Заработной платы народного депутата в современных реалиях мало, чтобы обеспечить его работу. Такое мнение высказала глава комитета соцполитики и нардепка от "Слуги народа" Галина Третьякова.

На руки депутаты получают 32 – 35 тысяч гривен

Украинскому парламентарию насчитывают около 42 тысяч гривен в месяц, однако на руки народные избранники получают в среднем по 32 – 35 тысяч. Об этом Третьякова сообщила в интервью Hromadske.

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Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата,

– сообщила Третьякова.

Деньги начисляются только раз в месяц

Нардепам не выдают авансов, поэтому все деньги им начисляют только раз в месяц – 10 – 15 числа. Это мешает нормально сформировать расходы, подчеркнула Третьякова. Еще больше председателя комитета по соцполитике беспокоят низкие оплаты на организацию работы нардепов.

Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание формировать. На помощников эта предоставляемая сумма – 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало,

– пояснила Третьякова.

Обратите внимание! Минимальная зарплата в Украине составляет всего 4 723 гривны, с 1 сентября ее планируют повысить до 5 тысяч гривен.