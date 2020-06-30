Галина Третьякова від своїх слів про "дітей низької якості" відхрещується, натомість звинувачує всіх у негідній поведінці та "проплаченій кампанії". Заяви про її знаття з посади глави комітету з питань соціальної політики також немає.

Нардепка під час виступу у Верховній Раді пояснила це тим, що термін "якість дітей" – не її, повідомляє 24 канал.

Це ще не все Ще одна скандальна заява Третьякової: перепало родичам тих, хто безвісти зник на Донбасі

Третьякова звинувачує всіх у негідній поведінці

"Термін "якість дітей" – не мій. Те, що я його використовувала в публічній площині, я прошу вибачення перед всіма українцями й тими, хто сприйняв так, що я якимось чином не хочу захищати українців. Термін не мій, його використовував Гері Беккер – нобелівський лауреат", – зазначила вона.

Тертьякова також додала, що "усі діти прекрасні, божий дар". При цьому вона навіть встигла звинуватити тих, хто такі слова засудив, у маніпуляціях та "негідній поведінці".

Мова про те, що соціальна політика повинна бути спрямована не від бідних до бідних, а від багатих до бідних. І те, що ви робите, це негідна поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене в зворотньому,

– наголосила Третьякова.

Нардепка впевнена, що проти неї ведеться "проплачена компанія" з боку ворогів і людей, які "прагнуть за будь-яку ціну зберегти джерела свого особистого збагачення коштом іншого українця".

"Вони хочуть, щоб система соціального захисту залишалася такою, як і всі ці 30 років незалежності, забезпечуючи їхніх дітей і внуків розкішним життям за народний кошт", – вважає вона.

Третьякова вважає, що все насправді відбувається через те, що "команда наступила на хвіст інтересам впливових людей, оскільки зупиняє грошові потоки".

Заяви на знаття повноважень немає

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ні фракція "Слуга народу", ні сама очільниця комітету з питань соціальної політики не подала заяви про зняття з неї повноважень, пише "Інтерфакс-Україна".

Він також нагадав, що регламент передбачає відкликання з посади глави комітету з ініціативи або її фракції, або самого нардепа, що обіймає цю посаду.

До теми Діти низької якості: завдяки прессекретарці Третьякова ще більше погрузла в скандалі – відео

Більше про скандал за участі Третьякової