Галина Третьякова от своих слов о "детях низкого качества" открещивается, между тем обвиняет всех в недостойном поведении и "проплаченой кампании". Заявления о снятии с должности главы комитета по вопросам социальной политики тоже нет.

Нардеп во время выступления в Верховной Раде объяснила это тем, что термин "качество детей" – не ее, сообщает 24 канал.

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Третьякова обвиняет всех в недостойном поведении

"Термин "качество детей" – не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я прошу прощения перед всеми украинцами и теми, кто воспринял так, что я каким-то образом не хочу защищать украинцев. Термин не мой, его использовал Гэри Беккер – нобелевский лауреат", – отметила она.

Тертьякова также добавила, что "все дети прекрасны, божий дар". При этом она даже успела обвинить тех, кто такие слова осудил, в манипуляциях и "недостойном поведении".

Речь о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не убедит меня в обратном,

– отметила Третьякова.

Нардеп уверена, что против нее ведется "проплаченная компания" со стороны врагов и людей, которые "стремятся любой ценой сохранить источники своего личного обогащения за счет другого украинца".

"Они хотят, чтобы система социальной защиты оставалась такой, как и все эти 30 лет независимости, обеспечивая их детей и внуков роскошной жизнью за народный счет", – считает она.

Третьякова считает, что все на самом деле происходит из-за того, что "команда наступила на хвост интересам влиятельных людей, поскольку останавливает денежные потоки".

Заявления на снятие полномочий нет

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что ни фракция "Слуга народа", ни сама глава комитета по вопросам социальной политики не подала заявления о снятии с нее полномочий, пишет "Интерфакс-Украина".

Он также напомнил, что регламент предусматривает отзыв с должности главы комитета по инициативе или его фракции, или самого нардепа, занимающего эту должность.

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