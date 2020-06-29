В Украине уже неделю обсуждают скандал с участием "слуги народа" Галины Третьяковой, которая заявила, что у безработных рождаются "дети низкого качества". Это заявление на пресс-конференции ей напомнили журналисты, но из-за пресс-секретаря все снова закончилось скандально.

Новый инцидент случился еще на пресс-конференции после заседания комитета по вопросам соцполитики 26 июня. Впрочем только сейчас это видео опубликовали в ютубе, сообщает 24 канал.

К слову Третьякова не собирается уходить из комитета после скандала с "некачественными детьми"

Журналисты попросили у народной избранницы объяснить ее слова о том, что безработные рожают "детей низкого качества" для того, чтобы получать социальную помощь. Впрочем сразу же вмешалась пресс-секретарь.

Она начала закрывать рот журналистке, не давая возможности закончить свой вопрос и продолжила перебивать даже после замечаний, что журналистка обращается не к ней, а к Галине Третьяковой.

Что интересно, пресс-секретарь настолько завелась, что продолжила перебивать даже тогда, когда народная избранница начала отвечать на вопросы журналистов.

"Во-первых, я уже прокомментировала в своем посте", - лишь и успела сказать Галина Третьякова. Впрочем ее тут же перебила пресс-секретарь: "Не стоит, Галина Николаевна. Мы закончили тогда вопрос".

Третьякова пыталась объяснить свои слова: смотрите видео

Скандал с участием Третьяковой: коротко

Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Такие слова политика вызвали шквал критики в сети.

На видео, появившемся в сети, она размышляла о целесообразности выплаты безработным социальной помощи. По ее мнению, в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". И в будущем они тоже садятся на государственные деньги".

Она даже предложила стерилизовать таких людей, чтобы эти "дети низкого качества" не рождались. Благодаря желанию создать "идеальную нацию" в соцсетях Третьякову сравнили с Адольфом Гитлером.

Галина Третьякова о "детях низкого качества": смотрите видео