Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова назвала скандал вокруг себя организованным снаружи буллингом. Нардеп от "Слуги народа" заявила, что продолжит свою работу, поскольку имеет поддержку со стороны фракции и президента.

Слова подобраны неудачно, – Третьякова

Политик таки признала, что слова подобрала неудачно, однако это она списала на волнение во время публичного выступления. Об этом Третьякова написала в заметке в фейсбуке.

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Вместе с тем, Третьякова отметила: никуда не будет уходить с поста председателя комитета и продолжит работать над своим планом инициатив. Якобы такое решение ей помогли принять слова поддержки.

Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду. Потому никуда не собираюсь уходить под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак,

– написала Третьякова.

Вместо извинений Третьякова попыталась объяснить свою ошибку: "И так. Я – не идеальная. И не хочу. Просто делаю то, что могу на том месте, котором нахожусь".

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На своих детей Третьякова выплат не получала

Нардеп рассказала о своем пути в политику, ведь пришла в эту сферу поздно – в 57 лет. А до этого она сама "вытянула" четырех детей. При этом политик подчеркнула, что помощи от государства на детей не получала.

Я была и есть немаленьким налогоплательщиком, не брала больничные, работала и работаю не меньше 50 – 60 часов в неделю, не получала выплат на детей,

– написала Третьякова.

Относительно своей будущей карьеры, которую после скандальных высказываний ставили под сомнение, то Третьякова отметила, что будет реализовать план реформ, ведь его она предлагала многим политическим силам, а поддержали ее только в "Слуге народа".

Второй уровень пенсионной системы? Невозможно. Работодатели убьют. Новые подходы к прожиточному минимуму? Да вы что, бюджета не хватит. Сказать лентяю, что он лентяй? Да вы что, не политкорректно. Необлагаемый минимум? А что это такое? Честная компенсация за вред жизни и здоровью? Да вы что? Лучше льготы по статусу. Верификация и контроль за соцвыплатами? Криминальные группировки и профсоюзы убьют, там миллиарды,

– отметила нардеп.

Что известно о скандале с Галиной Третьяковой:

Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Такие слова политика вызвали шквал критики в сети.

На видео, появившемся в сети, она думала о целесообразности выплаты безработным социальной помощи. По ее мнению, в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". И в будущем они "тоже садятся на государственные деньги".

По словам Третьяковой, Великобритания и Сингапур применяют жесткие меры по борьбе с безработными. Нардеп отметила, что такими садистскими методами власти других государств "выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

На это уже отреагировали в Совете Федерации профсоюзов – требуют отставки Третьяковой с должности руководительницы комитета.

Смотрите видео со скандальным выступлением: