Голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова назвала скандал навколо себе організованим ззовні булінгом. Нардепка від "Слуги народу" заявила, що продовжить свою роботу, адже має підтримку зі сторони фракції та президента.

Слова підібрані невдало, – Третьякова

Політикиня таки визнала, що слова підібрала невдало, проте це вона списала на хвилювання під час публічного виступу. Про це Третьякова написала у дописі у фейсбуці.

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Разом з тим, Третьякова зазначила: нікуди не буде йти з посади голови комітету і продовжить працювати над своїм планом ініціатив. Начебто таке рішення їй допомогли ухвалити слова підтримки.

Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском ззовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя. І не мала жодної можливості його реалізувати якби не наш Президент та Андрій Єрмак,

– написала Третьякова.

Замість вибачень Третьякова спробувала пояснити свою помилку: "І так. Я – не ідеальна. І не хочу. Просто роблю те що можу на тому місці, якому знаходжусь".

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На своїх дітей Третьякова виплат не отримувала

Нардепка розповіла про свій шлях у політику, адже прийшла у цю сферу пізно – у 57 років. А до цього вона сама "витягнула" чотирьох дітей. При цьому політикиня наголосила, що допомоги від держави на дітей не отримувала.

Я була й є немаленьким платником податків, не брала лікарняних, працювала і працюю не менше 50 – 60 годин на тиждень, не отримувала виплат на дітей,

– написала Третьякова.

Щодо своєї майбутньої кар'єри, яку після скандальних висловлювань ставили під сумнів, то Третьякова зазначила, що буде реалізувати план реформ, адже його вона пропонувала багатьом політичним силам, а підтримали її лише у "Слузі народу".

Другий рівень пенсійної системи? Неможливо. Роботодавці вб'ють. Нові підходи до прожиткового мінімуму? Та ви що, бюджету не вистачить. Сказати ледащому, що він ледащий? Та ви що, не політкоректно. Неоподатковуваний мінімум? А що це таке? Чесна компенсація за шкоду життю та здоров'ю? Та ви що? Краще пільги за статусом. Верифікація та контроль за соцвиплатами? Кримінальні угрупування та профспілки вб'ють, бо там мільярди,

– зазначила нардепка.

Що відомо про скандал з Галиною Третьяковою:

Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі.

На відео, що з'явилося в мережі, вона розмірковувала щодо доцільності виплати безробітним соціальної допомоги. На її думку, в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". І у майбутньому вони "теж сідають на державні гроші".

За словами Третьякової, Британія та Сінгапур застосовують жорсткі заходи для боротьби з безробітними. Нардепка наголосила, що такими садистськими методами влади інших держав "викорчовували в нації елементи, які не є захисниками та годувальниками".

На це вже відреагували у Раді Федерації профспілок – вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету.

Дивіться відео зі скандальним виступом: