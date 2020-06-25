Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова опинилася під шквалом критики. Все через скандальну заяву про "дітей низької якості" з бідних сімей. 24 канал пропонує ознайомитись з політичним минулим та найяскравішими фактами з біографії політикині.

Що відомо про політичне минуле Галини Третьякової

Актуально Скандальна заява Третьякової про дітей "низької якості": як відреагували у "Слузі народу"

Освіта та перші управлінські кроки Третьякової

57-річна Галина Третьякова народилась у Казахстані, на території нинішньої Акмолинської області неподалік від столиці. Після закінчення середньої школи переїхала до Харкова.

В 1986 році працювала інженером-технологом в Харківській військовій частині № 55484, а згодом навіть очолювала підприємство при Харківському бронетанковому заводі.

У 1986 році закінчила Харківський авіаційний інститут отримавши кваліфікацію "інженер-механік авіаційних двигунів". Також вона закінчила Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва (нині "Київський університет ринкових відносин") та отримала диплом магістра фінансів. Згодом навчалась в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка.

Основним родом занять Третьякової протягом останніх 20 років була страхова сфера . З 1991 року вона очолювала Українську акціонерно-страхову компанію "АСКА".

Також була віцепрезиденткою Ліги страхових організацій України.

. З 1991 року вона очолювала Українську акціонерно-страхову компанію "АСКА". Також була віцепрезиденткою Ліги страхових організацій України. З 2006 по 2009 рік була гендиректоркою страхової компанії з російським капіталом "ПРОСТО-страхування. Життя і пенсія "(ЄДРПОУ 34531711). Компанія закрилася в 2012 році через ризиковані страхові операції зі львівським виробником електроламп "Іскра".

"ПРОСТО-страхування. Життя і пенсія "(ЄДРПОУ 34531711). Компанія закрилася в 2012 році через ризиковані страхові операції зі львівським виробником електроламп "Іскра". Третьякова очолювала громадську раду при Пенсійному фонді України. Була членом правління Пенсійного фонду України, а також входила до складу громадських рад при міністерствах (МОЗ, Місоцполітики, Мінфіну і Міністерство доходів і зборів України).

У 2017 році стала засновницею та очолила громадську організацію "Інститут цивільних свобод".

Лихі 90-ті та боротьба за виживання

У 90-ті роки під час розділу компанії "АСКА" на українську та російську філії позиції Третьякової зміцнились під час протистояння донецького та київського офісів компанії.

В ЗМІ писали, що між групою Рината Ахметова, яку очолював Олександр Сосіс, та Третьяковою розгорнулась справжня війна. Третьякова нібито активно залучала "кришування" міліції та київського УБОЗу.

Також говорили про "захист" бізнесу Третьякової в Києві з боку кримінального авторитета – Бориса Савлохова на прізвисько "Солоха", який тримав під контролем тоді мережу казино та кілька речових ринків у столиці.

Після смерті Савлохова в 2004 році позиції Третьякової значно послабились. Згодом під тиском "донецьких" вона таки змушена була продати свої активи в "АСКА" за ціною, яка в декілька разів була меншою за реальну вартість.

Політична кар'єра і погляди

На парламентських виборах у 2019 році була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу", № 54 в списку. Своє рішення балотуватися в депутати вона тоді пояснила так: "Я вважаю, що більше користі принесу суспільству, якщо братиму участь в реформі соцзахисту населення".

Зараз Третьякова очолює комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Однією із заступників Третьякової в комітеті є депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська.

До речі Галина Третьякова бере участь в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу і є представницею в робочій підгрупі з гуманітарних питань.

Галина Третьякова є відомою прихильницею накопичувальної пенсійної системи. Вона також виступала за підвищення пенсійного віку при збереженні співвідношення пенсії та зарплати на рівні не нижче 60%. Третьякова пропонує залишити Пенсійному фонду лише пенсії за віком. Все інше повинно бути витратами Мінфіну і фондів соцзабезпечення.



Галина Третьякова / Фото зі сайту "Слуги народу"

Що відомо про доходи та майно Третьякової

Попри те, що в ЗМІ часто говорили про незліченні статки Третьякової, які вона здобула в 90-ті роки, в щорічній декларації за 2019 рік нардепка вказала лише дві квартири у Києві, які перебувають у її власності. Вона їх придбала ще у всередині 90-х років. Водночас чоловік Третьякової купив земельну ділянку на Київщині за майже пів мільйона гривень загальною площею 2,5 тисячі квадратних метрів.

Щоправда в декларації вказано ще й третю квартиру на 100 квадратних метрів – вона наразі будується компанією "Укрвійськбуд".

У подружжя є два автомобілі

Citroen Grand Picasso 2016 року випуску – придбаний за понад 800 тисяч гривень,

Citroen C4 Picasso 2013 року випуску – придбаний за 40 тисяч гривень.

Дохід Третьякової у 2019 році складався із зарплати в "Українській федерації убезпечення" в розмірі 497 тисяч гривень.

У Верховній Раді Третьякова отримала 153 684 гривень зарплати. Готівкою Третьякова зберігає 10 тисяч доларів та 25 тисяч гривень. На банківських рахунках розміщено 158 тисяч гривень.



Галина Третьякова і Сергій Попов / Фото з фейсбуку Галини Третьякової

Найвідоміші скандали за участю Галини Третьякової

До теми Заява Третьякової щодо дітей "низької якості": як на це відреагували в мережі

"Діти низької якості"

Мабуть, найгучніший скандал. Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі.

На відео, що з’явилося в мережі, політикиня розмірковувала щодо доцільності виплати безробітним соціальної допомоги. На її думку, в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". І у майбутньому вони "теж сідають на державні гроші".

За словами Третьякової, Британія та Сінгапур застосовують жорсткі заходи для боротьби з безробітними. Нардепка наголосила, що такими садистськими методами влади інших держав "викорчовували в нації елементи, які не є захисниками та годувальниками".

На це вже відреагували у Раді Федерації профспілок – вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету. Водночас її колега по фракції Олена Мошенець перепросила за депутатку, зазначивши, що вона некоректно сформулювала свою думку. Крім того, фракція може розглянути звільнення Третьякової з посади голови парламентського комітету.

Скандальні висловлювання Третьякової: дивіться відео

Пільги військовим

В листопаді минулого року Третьякова запропонувала скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом, якщо вони не були поранені.

Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір. Захищати слід тільки тих, хто щось втратив на війні,

– заявила тоді політикиня.

Ця заява викликала шквал обурення серед волонтерів та військових. Ветерани в мережі навіть запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

Дві пенсії для жителів ОРДЛО

2 січня 2020 вона заявила, що пенсіонери на окупованих територіях мають право на дві пенсії – від України і від Росії.

Я згодна з тим, що вони отримують пенсію від російського уряду, нехай вони економічно її розоряють і це буде своєрідним видом санкцій, який йде на користь нашим громадянам, які там проживають,

– сказала Третьякова.

Вітання зі святом людей з інвалідністю

Під час виступу у Верховній Раді вона оригінально "привітала" українців із Міжнародним днем людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня. Галина Третьякова побажала "щасливих і радісних облич" людям з особливими потребами.

Нардепи не зовсім зрозуміли таку позицію нардепки, а спікер Ради Дмитро Разумков перебив її і намагався виправити.

Я не думаю, що це свято, попри всю велику повагу. Я розумію, що це знакова дата для України, для світу, але все ж таки давайте не вітати, а робити,

– наголосив Разумков.

Дивіться відео "привітання" Третьякової:

Інтимне листування

12 грудня під час засідання Верховної Ради Галину Третьякову спіймали на інтимному листуванні з чоловіком. Під час обговорення в Раді поправок до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", Третьякова листувалася в месенджері про секс. Судячи з фото – зі своїм чоловіком Сергієм Поповим, який працює в громадській організації "Інститут громадянських свобод".

– Може, сьогодні матрац привезуть.

– Урааааааа. Люблю тебе ще сильніше за матрац. Секс на новому матраці. Ураааааа.

Згодом вона іронічно відреагувала на цю публікацію.

Матрац, на якому сплю, жахливий. Потрібно було змінювати. Подяка чоловіку!

– написала вона на своїй фейсбук-сторінці.



Скриншот "Інформатора" з інтимного листування Третьякової