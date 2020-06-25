Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що в бідних сім'ях народжуються діти "дуже низької якості". Її колега по фракції Олена Мошенець перепросила за депутатку, зазначивши, що вона некоректно сформулювала свою думку. Крім того, фракція може розглянути звільнення Третьякової з посади голови парламентського комітету.

Слова Третьякової, які викликали обурення суспільства, прокоментувала в ефірі одного з телеканалів її колега зі "Слуги народу" Олена Мошенець, пише 24 канал.

Цьому передувало "Слуга народу" Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості": відео

Здається, що пані Третьякова навела цитату, яка б підкреслила її думку, з контексту я так розумію. Вона мала на увазі дітей з низьким рівнем освіти, а вийшло так, що діти "низької якості",

– прокоментувала Мошенець.

Депутатка також перепросила за слова Третьякової і розповіла, якими можуть бути наслідки таких заяв. "Хочу вибачитися перед усіма дітьми і всіма українцями за пані Третьякову і нашу політсилу. Я думаю, що питання (звільнення – 24 канал) буде вирішуватися на фракції, – додала вона.

На її думку, від Третьякова повинна вибачитися та пояснити таке формулювання своїх думок.

Скандальна заява Третьякової: що відомо

Народна депутатка від "Слуги народу" та голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".

На це вже відреагували у Раді Федерації профспілок – вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету.

Це не перші образливі висловлювання Третьякової. Восени 2019 року нардепка дала інтерв'ю порталу "АрміяІнформ". Вона наговорила такого, що ветерани в мережі навіть запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

Скандальні висловлювання Третьякової: дивіться відео