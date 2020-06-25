Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества". Ее коллега по фракции Елена Мошенец извинилась за депутата, отметив, что она некорректно сформулировала свою мысль. Кроме того, фракция может рассмотреть увольнение Третьяковой с должности председателя парламентского комитета.

Слова Третьяковой, которые вызвали возмущение общества, прокомментировала в эфире одного из телеканалов ее коллега из "Слуги народа" Елена Мошенец, пишет 24 канал.

Этому предшествовало "Слуга народа" Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества": видео

Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мнение, по контексту я так понимаю. Она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети "низкого качества",

– прокомментировала Мошенец.

Депутат также извинилась за слова Третьяковой и рассказала, какими могут быть последствия таких заявлений. "Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнения – 24 канал) будет решаться на фракции, – добавила она.

По ее мнению, Третьякова должна извиниться и объяснить такую формулировку своих мыслей.

Скандальное заявление Третьяковой: что известно

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".

На это уже отреагировали в Совете Федерации профсоюзов требуют отставки Третьяковой с должности главы комитета.

Это не первые оскорбительные высказывания Третьяковой. Осенью 2019 года нардеп дала интервью порталу "АрміяІнформ". Она наговорила такого, что ветераны в сети даже запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.​

Скандальные высказывания Третьяковой: смотрите видео