"Слуга народа" Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества": видео
Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". В Совете Федерации профсоюзов требуют отставки Третьяковой с должности руководительницы комитета.
В Совете Федераций профсоюзов требуют отставки Третьяковой
В открытом письме к спикеру Верховной Рады организация требует отозвать с должности председателя комитета Третьякову за ее "антисоциальную и антигуманную позицию", говорится на сайте Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов по вопросам равенства прав женщин и мужчин.
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Возмущение комиссии вызвало видео, на котором Третьякова размышляет о том, целесообразно ли выплачивать безработным социальную помощь.
Нардеп заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".
Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества,
– высказалась Третьякова.
По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".
Как нардепка аргументирует свою позицию
"Слуга народа" отметила, что Великобритания и Сингапур применяют жесткие меры по борьбе с безработными.
Великобритания очень жестока к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован,
– рассказала Третьякова.
И добавила, что похожая ситуация была и в Сингапуре. Нардеп отметила, что такими садистскими методами власти других государств "выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".
Скандальные высказывания Третьяковой: смотрите видео
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Предыдущие скандальные заявления Третьяковой
- Осенью 2019 года нардепка дала интервью порталу "АрмияИнформ". Она наговорила такого, что ветераны в сети даже запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.
- В частности, она отметила, что следует отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, которые служили по контракту. Ведь на службу они пошли добровольно.