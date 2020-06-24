Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". В Совете Федерации профсоюзов требуют отставки Третьяковой с должности руководительницы комитета.

В Совете Федераций профсоюзов требуют отставки Третьяковой

В открытом письме к спикеру Верховной Рады организация требует отозвать с должности председателя комитета Третьякову за ее "антисоциальную и антигуманную позицию", говорится на сайте Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов по вопросам равенства прав женщин и мужчин.

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Возмущение комиссии вызвало видео, на котором Третьякова размышляет о том, целесообразно ли выплачивать безработным социальную помощь.

Нардеп заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".

Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества,

– высказалась Третьякова.

По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".

Как нардепка аргументирует свою позицию

"Слуга народа" отметила, что Великобритания и Сингапур применяют жесткие меры по борьбе с безработными.

Великобритания очень жестока к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован,

– рассказала Третьякова.

И добавила, что похожая ситуация была и в Сингапуре. Нардеп отметила, что такими садистскими методами власти других государств "выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

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