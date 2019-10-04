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      В "Слуге народа" предлагают отменить соцвыплаты и льготы некоторым участникам боевых действий

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      Нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова
      Нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова / delo.ua

      В партии "Слуга народа" хотят отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, которые служили по контракту. Раздавая льготы без ограничений, мы собираем и давим налогами на тех, кто сейчас работает, убеждена глава Комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова.

      Она отметила, что партия выступает за аудит государства в целом, в частности льгот и социальных выплат, которые на сегодня предоставляют военнослужащим. Следует пересмотреть и перечень льготников, сказала Третьякова в интервью АрмияInform.

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      Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, – это был его выбор, и только так,
      – заявила депутат от "Слуги народа".

      Она добавила, что необходимо отказаться от советских подходов, когда блага расписывали на бумаге, но фактически не предоставляли в полном объеме.

      "Раздавая льготы без ограничений, мы собираем и давим налогами на тех, кто сейчас работает. Тем самым сдерживаем экономическое развитие государства. Интересы общества относительно экономического развития должны преобладать. Мы не хотим жить все время в эпохе тотальной бедности и не расти", – подчеркнула Третьякова.

      "Поймите, мы не защитим всех. Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Необходимо изменить конструкт. Повторяю: защищать нужно только тех, кто что-то потерял на войне", – убеждена нардеп.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Деньги Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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