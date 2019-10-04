У "Слузі народу" пропонують скасувати соцвиплати і пільги деяким учасникам бойових дій

У партії "Слуга народу" хочуть скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, які служили за контрактом. Роздаючи пільги без обмежень, ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює, переконана голова Комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова.

Вона зазначила, що партія виступає за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які на сьогодні надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків, сказала Третьякова в інтерв’ю АрміяInform.

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Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був її вибір і тільки так,

– заявила депутатка від "Слуги народу".

Вона додала, що необхідно відмовитися від радянських підходів, коли блага розписували на папері, але фактично не надавали в повному обсязі.

"Роздаючи пільги без обмежень, ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює. Тим самим стримуємо економічний розвиток держави. Інтереси суспільства щодо економічного розвитку мають переважати. Ми не хочемо жити весь час в епосі тотальної бідності і не зростати", – наголосила Третьякова.

"Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того, наприклад, щоб отримати житло. Маємо змінити конструкт. Повторюю: захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні", – переконана нардепка.

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