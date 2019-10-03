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      В Україні збільшили штрафи за відмову в пільговому проїзді учасникам бойових дій

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      В Україні зростуть штрафи за відмову в пільговому проїзді учасникам бойових дій та ветеранам
      В Україні зростуть штрафи за відмову в пільговому проїзді учасникам бойових дій та ветеранам / kp.ua

      Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності, тобто збільшення розміру штрафів, за безпідставну відмову в пільговому перевезенні учасникам бойових дій та ветеранам.

      Свої голоси за законопроєкт №0893 віддали 303 народних депутати.

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      Старі штрафи за безпідставну відмову у проїзді становили всього 136 гривень (тобто 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тепер штрафи зростуть до 850 гривень (тобто до 50 мінімумів). Штрафуватимуть водіїв громадського транспорту та підприємців.

      У першому читанні цей закон схвалила ще попередня Рада 4 червня. І тоді документ передбачав штраф у розмірі 2500 гривень (150 мінімумів).

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Штрафи Законодавство Верховна Рада Збройні сили України Операція Об'єднаних сил АТО Транспорт
      Джерело: 24 канал
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