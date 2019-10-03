В Україні збільшили штрафи за відмову в пільговому проїзді учасникам бойових дій

Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності, тобто збільшення розміру штрафів, за безпідставну відмову в пільговому перевезенні учасникам бойових дій та ветеранам.

Свої голоси за законопроєкт №0893 віддали 303 народних депутати.

Читайте також: Рада змінила закон про військову службу і схвалила – про матеріальну відповідальність військових

Старі штрафи за безпідставну відмову у проїзді становили всього 136 гривень (тобто 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тепер штрафи зростуть до 850 гривень (тобто до 50 мінімумів). Штрафуватимуть водіїв громадського транспорту та підприємців.

У першому читанні цей закон схвалила ще попередня Рада 4 червня. І тоді документ передбачав штраф у розмірі 2500 гривень (150 мінімумів).