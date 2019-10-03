Рада змінила закон про військову службу і схвалила – про матеріальну відповідальність військових

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження військової служби. Парламент також остаточно схвалив закон про матеріальну відповідальність військових та деяких інших осіб.

Що передбачає оновлений закон про військову службу? Читайте також: Рада створила Тимчасову комісію з питань ветеранів війни: чим вона займатиметься Визнає такими, що не входять до чисельності ЗСУ, військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон;

зберегігає статус військовослужбовців за такими особами на період кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;

призупиняє таким особам виплати грошей та інших видів забезпечення, а також не поширює на них соціальні гарантії для військовослужбовців;

та інших видів забезпечення, а також не поширює на них соціальні гарантії для військовослужбовців; якщо ж суд виправдає таких осіб, то їм продовжать військову службу, поновлять усі види забезпечення та гарантії соцзахисту;

закон також передбачає вживання заходів щодо збереження льотного складу авіації ЗСУ;

усунення порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних грошей на підготовку кадрів для ЗСУ (в частині передбачення відшкодування коштів курсантами в разі дострокового розірвання контракту через систематичне невиконання умов контракту та академічну неуспішність);

перевірку на притягнення призовників до кримінальної відповідальності , відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій, забезпечення їх об’єктивними даними щодо призовників та зменшення випадків ухиляння від призову на строкову військову службу;

, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій, забезпечення їх об’єктивними даними щодо призовників та зменшення випадків ухиляння від призову на строкову військову службу; Положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" приведуть у відповідність із раніше ухваленими законами України. Читайте також: Осінній призов 2019: усі подробиці .#Рада9 ухвалила в цілому проект Закону «Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби #ЗП1227 ️https://t.co/XlNqKTayrT pic.twitter.com/CQIQf7VxP6 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 3, 2019 Що передбачає закон про матеріальну відповідальність військових? Закон визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, винних у заподіянні прямої дійсної шкоди шляхом: знищення,

пошкодження,

створення нестачі,

розкрадання або незаконного використання військового та іншого майна,

погіршення або зниження його цінності,

здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків,

порядок відшкодування такої шкоди. На кого поширюється дія закону? На військових при виконанні ними обов'язків військової служби,

військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів,

осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення,

Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України,

Міністерства внутрішніх справ,

Національної поліції,

сил цивільного захисту,

Державної кримінально-виконавчої служби України,

Державного бюро розслідувань. У другому читанні і в цілому #Рада9 ухвалила проект Закону «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб» #ЗП1225 ️https://t.co/XlNqKTayrT pic.twitter.com/fRrmggjG9C — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 3, 2019