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      Рада змінила закон про військову службу і схвалила – про матеріальну відповідальність військових

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      Парламент удосконалив деякі питання проходження військової служби
      Парламент удосконалив деякі питання проходження військової служби / 24 канал

      Верховна Рада внесла зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження військової служби. Парламент також остаточно схвалив закон про матеріальну відповідальність військових та деяких інших осіб.

      Що передбачає оновлений закон про військову службу?

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      • Визнає такими, що не входять до чисельності ЗСУ, військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон;
      • зберегігає статус військовослужбовців за такими особами на період кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;
      • призупиняє таким особам виплати грошей та інших видів забезпечення, а також не поширює на них соціальні гарантії для військовослужбовців;
      • якщо ж суд виправдає таких осіб, то їм продовжать військову службу, поновлять усі види забезпечення та гарантії соцзахисту;
      • закон також передбачає вживання заходів щодо збереження льотного складу авіації ЗСУ;
      • усунення порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних грошей на підготовку кадрів для ЗСУ (в частині передбачення відшкодування коштів курсантами в разі дострокового розірвання контракту через систематичне невиконання умов контракту та академічну неуспішність);
      • перевірку на притягнення призовників до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій, забезпечення їх об’єктивними даними щодо призовників та зменшення випадків ухиляння від призову на строкову військову службу;
      • Положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" приведуть у відповідність із раніше ухваленими законами України.

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      Що передбачає закон про матеріальну відповідальність військових?

      Закон визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, винних у заподіянні прямої дійсної шкоди шляхом:

      • знищення,
      • пошкодження,
      • створення нестачі,
      • розкрадання або незаконного використання військового та іншого майна,
      • погіршення або зниження його цінності,
      • здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків,
      • порядок відшкодування такої шкоди.

      На кого поширюється дія закону?

      • На військових при виконанні ними обов'язків військової служби,
      • військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів,
      • осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення,
      • Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України,
      • Міністерства внутрішніх справ,
      • Національної поліції,
      • сил цивільного захисту,
      • Державної кримінально-виконавчої служби України,
      • Державного бюро розслідувань.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Законодавство Збройні сили України Міністерство внутрішніх справ Поліція
      Джерело: 24 канал
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