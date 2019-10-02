Рада створила Тимчасову комісію з питань ветеранів війни: чим вона займатиметься

Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу ветеранів війни. За відповідний проект постанови №2153 проголосували 340 народних депутатів.

Головою ТСК обрано нардепа з фракції "Європейська Солідарність" Яну Зінкевич, а заступником голови комісії – нардепа з фракції "Голос" Лесю Василенко.

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Чим займатиметься ТСК з питань правового статусу ветеранів війни?

Аналізуватиме практики застосування законодавчих актів з питань правового статусу ветеранів війни, у тому числі їхнього соціального захисту. ТСК подаватиме відповідні висновки та рекомендації на розгляд Ради.

Комісія аналізуватиме відповідності підзаконних нормативно-правових актів з питань правового статусу ветеранів війни законам України, а також опрацьовуватиме питання своєчасності їх прийняття.

Комісія вноситиме на розгляд Ради або Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.

Термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії – 1 рік з дня прийняття цієї постанови. Звіт комісії про виконану роботу планують заслухати на засіданні Ради не пізніше ніж через 6 місяців з дня прийняття постанови.