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      Рада створила Тимчасову комісію з питань ветеранів війни: чим вона займатиметься

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      Питаннями правового статусу ветеранів війни займатиметься ТСК парламенту
      Питаннями правового статусу ветеранів війни займатиметься ТСК парламенту / opinionua.com

      Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу ветеранів війни. За відповідний проект постанови №2153 проголосували 340 народних депутатів.

      Головою ТСК обрано нардепа з фракції "Європейська Солідарність" Яну Зінкевич, а заступником голови комісії – нардепа з фракції "Голос" Лесю Василенко.

      Дізнайтеся про завдання Міністерства ветеранів і окупованих територій

      Чим займатиметься ТСК з питань правового статусу ветеранів війни?

      • Аналізуватиме практики застосування законодавчих актів з питань правового статусу ветеранів війни, у тому числі їхнього соціального захисту. ТСК подаватиме відповідні висновки та рекомендації на розгляд Ради.
      • Комісія аналізуватиме відповідності підзаконних нормативно-правових актів з питань правового статусу ветеранів війни законам України, а також опрацьовуватиме питання своєчасності їх прийняття.
      • Комісія вноситиме на розгляд Ради або Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.

      Термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії – 1 рік з дня прийняття цієї постанови. Звіт комісії про виконану роботу планують заслухати на засіданні Ради не пізніше ніж через 6 місяців з дня прийняття постанови.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Верховна Рада Збройні сили України Європейська солідарність Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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