Рада создала Временную комиссию по вопросам ветеранов войны: чем она будет заниматься
Верховная Рада проголосовала за создание Временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны. За соответствующий проект постановления №2153 проголосовали 340 народных депутатов.
Председателем ВСК избран нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, а заместителем председателя комиссии – нардеп из фракции "Голос" Леся Василенко.
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Чем будет заниматься ВСК по вопросам правового статуса ветеранов войны?
- Анализировать практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, в том числе их социальной защиты. ВСК будет подавать соответствующие выводы и рекомендации на рассмотрение Рады.
- Комиссия будет анализировать соответствия подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам правового статуса ветеранов войны законам Украины, а также обрабатывать вопрос своевременности их принятия.
- Комиссия будет вносить на рассмотрение Рады или Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложения по планированию развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.
Срок деятельности Временной специальной комиссии – 1 год со дня принятия этого постановления. Отчет комиссии о выполненной работе планируется заслушать на заседании Рады не позже чем через 6 месяцев со дня принятия постановления.
Источник: 24 канал
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