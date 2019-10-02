Рада создала Временную комиссию по вопросам ветеранов войны: чем она будет заниматься

Верховная Рада проголосовала за создание Временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны. За соответствующий проект постановления №2153 проголосовали 340 народных депутатов.

Председателем ВСК избран нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, а заместителем председателя комиссии – нардеп из фракции "Голос" Леся Василенко.

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Чем будет заниматься ВСК по вопросам правового статуса ветеранов войны?

Анализировать практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, в том числе их социальной защиты. ВСК будет подавать соответствующие выводы и рекомендации на рассмотрение Рады.

Комиссия будет анализировать соответствия подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам правового статуса ветеранов войны законам Украины, а также обрабатывать вопрос своевременности их принятия.

Комиссия будет вносить на рассмотрение Рады или Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложения по планированию развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Срок деятельности Временной специальной комиссии – 1 год со дня принятия этого постановления. Отчет комиссии о выполненной работе планируется заслушать на заседании Рады не позже чем через 6 месяцев со дня принятия постановления.