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      Рада создала Временную комиссию по вопросам ветеранов войны: чем она будет заниматься

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      Вопросами правового статуса ветеранов войны заниматься ВСК парламента
      Вопросами правового статуса ветеранов войны заниматься ВСК парламента / opinionua.com

      Верховная Рада проголосовала за создание Временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны. За соответствующий проект постановления №2153 проголосовали 340 народных депутатов.

      Председателем ВСК избран нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, а заместителем председателя комиссии – нардеп из фракции "Голос" Леся Василенко.

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      Чем будет заниматься ВСК по вопросам правового статуса ветеранов войны?

      • Анализировать практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, в том числе их социальной защиты. ВСК будет подавать соответствующие выводы и рекомендации на рассмотрение Рады.
      • Комиссия будет анализировать соответствия подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам правового статуса ветеранов войны законам Украины, а также обрабатывать вопрос своевременности их принятия.
      • Комиссия будет вносить на рассмотрение Рады или Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложения по планированию развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.

      Срок деятельности Временной специальной комиссии – 1 год со дня принятия этого постановления. Отчет комиссии о выполненной работе планируется заслушать на заседании Рады не позже чем через 6 месяцев со дня принятия постановления.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Верховная Рада Европейская солидарность Партия Голос Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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