Какова первая задача Министерства ветеранов и оккупированных территорий

Новосозданное Министерство по вопросам ветеранов и оккупированных территорий прежде всего планирует исследовать самые большие потребности переселенцев и тех людей, которые остались на оккупированной территории.

Об этом в интервью hromadske рассказала профильный министр Оксана Коляда. Она уточнила, что потребности людей ведомство будет исследовать как в продолжение работы Министерства ветеранов, так и относительно жителей оккупированных территорий и переселенцев.

Полковник запаса и активистка: узнайте больше о новоизбранном министре Оксане Коляде

Я сейчас собрала группу экспертов, представителей международных организаций. Мы думаем, каким образом это сделать,

– сказала Коляда, отвечая на вопрос, как можно провести исследование потребностей людей на оккупированных территориях.

При этом министр отметила, что она не понимает настоящего метода подсчета количества переселенцев, в частности из-за того, что данные о числе переселенцев разнятся. Кто-то говорит о полутора миллионах, кто-то говорит о 1,7 миллионе человек, отметила Коляда.

Министр также сообщила, что самая большая проблема жителей оккупированного Донбасса – отсутствие жилья в случае переезда на подконтрольную Украине территорию. Об этом свидетельствуют данные Международной организации по миграции, которая проводила исследования по телефону.

"В контексте построения жилья – это нужно временное жилье, возможно, вокруг каких-то крупных предприятий, где они могут работать. Или это семейное жилье, семейные дома временного типа, которые надо давать молодым семьям, чтобы они реинтегрировались в общество и начали полноценно жить", – сказала Коляда.

Еще одна из первоочередных задач Министерства – создать реестр ветеранов и упростить механизм предоставления ветеранам различных сервисов.

Читайте также: Супрун сказала, что хочет изменить для ветеранов войны