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      Какова первая задача Министерства ветеранов и оккупированных территорий

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      Министр по вопросам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда
      Министр по вопросам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда / Фейсбук-страница Оксаны Коляды

      Новосозданное Министерство по вопросам ветеранов и оккупированных территорий прежде всего планирует исследовать самые большие потребности переселенцев и тех людей, которые остались на оккупированной территории.

      Об этом в интервью hromadske рассказала профильный министр Оксана Коляда. Она уточнила, что потребности людей ведомство будет исследовать как в продолжение работы Министерства ветеранов, так и относительно жителей оккупированных территорий и переселенцев.

      Полковник запаса и активистка: узнайте больше о новоизбранном министре Оксане Коляде

      Я сейчас собрала группу экспертов, представителей международных организаций. Мы думаем, каким образом это сделать,
      – сказала Коляда, отвечая на вопрос, как можно провести исследование потребностей людей на оккупированных территориях.

      При этом министр отметила, что она не понимает настоящего метода подсчета количества переселенцев, в частности из-за того, что данные о числе переселенцев разнятся. Кто-то говорит о полутора миллионах, кто-то говорит о 1,7 миллионе человек, отметила Коляда.

      Министр также сообщила, что самая большая проблема жителей оккупированного Донбасса – отсутствие жилья в случае переезда на подконтрольную Украине территорию. Об этом свидетельствуют данные Международной организации по миграции, которая проводила исследования по телефону.

      "В контексте построения жилья – это нужно временное жилье, возможно, вокруг каких-то крупных предприятий, где они могут работать. Или это семейное жилье, семейные дома временного типа, которые надо давать молодым семьям, чтобы они реинтегрировались в общество и начали полноценно жить", – сказала Коляда.

      Еще одна из первоочередных задач Министерства – создать реестр ветеранов и упростить механизм предоставления ветеранам различных сервисов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Война на Донбассе Оксана Коляда Министерство по делам ветеранов Оккупированные территории
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